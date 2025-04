Sheinbaum ‘recomienda’ a Andrea Chávez hacer campaña ‘con un par de tenis y casa por casa’

abril 10, 2025

Reitera que enviará carta a dirigencia de Morena

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la controversia que se originó por la presunta precampaña de la senadora Andrea Chávez, a la gubernatura de Chihuahua en 2927, este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó a la legisladora los principios de Morena.

Ante las ambulancias y autobuses que ofrecen servicios de salud a la población en general que ya circulan en ese estado del país con su fotografía, la jefa del Poder Ejecutivo federal insistió en haber honor hasta en lo escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual le pide en su libro ‘Gracias’ a todos quienes militan en Morena el hacer campaña “a ras de piso”.

“Recordar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dejar las camionetas y los lujos para agarrar un morral, unos buenos tenis y hacer campaña a ras de suelo, como siempre hemos hecho los que construimos este movimiento”, indicó.

Y si no bastare aún con este ejemplo, Sheinbaum también recordó que el mejor ejemplo para un servidor público “es no andar en camionetotas, eso de andar llegando con tantos guaruras e ir al… bueno ya no voy a seguir, todas esas cosas que cuestan carísimas, porque en algún momento el pueblo va a decir porque ya está muy consciente y diría ‘yo no voté por eso’”.

Para finalizar recordó que esta es “una humilde opinión de una militante con licencia”, para que se recuerde de dónde viene y cómo se debe d e manejar los que militan” en la denominada Cuarta Transformación, dejando en manos de la dirigencia de Morena que encabeza Luisa María Alcalde Luján el delinear las reglas que debe seguir los integrantes del también llamado partido – movimiento.

Cabe recordar que ayer Andrea Chávez reconoció que ya solicitó a su equipo el retirar de las ambulancias su rostro que mandó colocar en estas, lo que sí, mantendrá como están sus autobuses, donde su mujer y fotografía están a frente y costados de las unidades.