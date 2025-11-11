Sheinbaum pide abrir debate para adelantar a 2027 consulta de revocación de mandato

noviembre 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este martes abrir un debate amplio y sin precipitaciones sobre la reforma que busca adelantar la fecha de la revocación de mandato presidencial, al subrayar que se trata de un tema que debe analizarse con responsabilidad y no aprobarse al vapor.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la figura de revocación de mandato no es una propuesta nueva ni impulsada por su gobierno, sino un mecanismo constitucional establecido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien la promovió con el principio de que los gobiernos deben estar siempre sujetos a la voluntad popular.

“La revocación de mandato la propuso el presidente López Obrador y la llevó a la Constitución. Él planteó que los gobiernos no pueden ser una carga para el pueblo y que el presidente tiene que ponerse a revisión del pueblo a la mitad de su mandato”, explicó.

Sheinbaum recordó que López Obrador ya aplicaba este principio cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, al someterse cada dos años a ejercicios ciudadanos de evaluación telefónica.

La presidenta precisó que lo que está en debate en la Cámara de Diputados no es la creación del mecanismo, sino la fecha en que se realizaría la próxima consulta, propuesta que busca adelantarla de 2028 a 2027.

“Algunos diputados plantearon que se hiciera en 2027 y no en 2028. Es algo que hay que analizar, no aprobar rápido al vapor, pero es una buena propuesta”, puntualizó.

Sheinbaum consideró que la iniciativa tiene sentido práctico, ya que coincidiría con el año de las elecciones federales, lo que evitaría un gasto adicional.

“Se haría al mismo tiempo que la otra elección y no se tendrían que destinar recursos al siguiente año, como ocurrió en el caso del presidente López Obrador”, explicó.

Sin embargo, reiteró que el tema debe someterse a una discusión abierta y reflexiva, con participación de todas las fuerzas políticas y sin precipitación:

“No necesariamente tiene que aprobarse ahora; es una propuesta de diputados y puede revisarse en el siguiente periodo. Lo importante es que se discuta, que se abra el debate y que no se apruebe al vapor”, insistió.

La mandataria subrayó que el pueblo de México debe tener claro que la revocación de mandato ya existe en la Constitución gracias a López Obrador, y que lo único a definir es si se realizará en 2027 o en 2028, como fue el caso del propio expresidente en 2022.