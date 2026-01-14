Sheinbaum no descarta reunión directa con Trump

enero 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó este miércoles su disposición a mantener comunicación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el intercambio de llamadas ocurrido en días recientes y en medio de un escenario donde la agenda bilateral se ha tensado por temas de seguridad, comercio y soberanía.

En la 316 #MañaneraDelPueblo, la jefa del Estado Mexicano fue cuestionada sobre la posibilidad de sostener un encuentro presencial con Trump, dada la serie de declaraciones del mandatario estadounidense sobre México, incluyendo críticas a la gestión de seguridad y cuestionamientos sobre la importancia y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Nada se descarta”, respondió la mandataria cuando se le preguntó si buscaría una reunión directa con el magnate norteamericano.

Recordó que el gobernante estadounidense cumplirá un año en el cargo el próximo 20 de enero, por lo que “probablemente después de esa fecha estaremos buscando una llamada para ver todos los temas”.

Señaló que la referencia de algunas versiones mediáticas sobre una supuesta llamada “colgada” fue malinterpretada, y precisó que su conversación con Trump fue “muy amable” y acordaron comunicarse de nuevo pronto.

Sheinbaum subrayó que aún no se decide si el posible encuentro tendría lugar en territorio mexicano o estadounidense, y que ello dependerá de las condiciones del diálogo.

Entre los temas que mencionó figuran la seguridad, la cooperación bilateral y la preparación para el mundial de fútbol 2026, que comienza en cinco meses y que ha implicado coordinación en cuestiones de seguridad con el gobierno de Estados Unidos.