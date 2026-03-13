Seguimos con la Reforma, ahora el Plan B…

marzo 13, 2026

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum en su Mañanera del Pueblo, habló sobre el Plan B de su reforma, luego de que la iniciativa constitucional original, no alcanzara la mayoría calificada la Cámara de Diputados.

Doña Claudia dijo ayer, que el rechazo de la reforma por parte de los legisladores, no representa una derrota política y afirmó que ya preveían que algunos partidos, no votarían a favor de la reforma, por ello es que su gobierno prepara ya una nueva propuesta, que será presentada el próximo lunes, en el Congreso de la Unión.

Pues bien, lector, lectora querida te cuento que a grandes rasgos, el nuevo proyecto buscará reducir privilegios y gastos en congresos estatales, además buscarán afectar, principalmente presupuesto, asesores y costos por legislador; el llamado Plan B, también busca disminuir gastos en municipios, especialmente en las regidurías; además de poner topes al gasto legislativo, para liberar recursos públicos y por último tiene como un objetivo sustantivo fortalecer la participación ciudadana, incluyendo consultas populares sobre temas electorales.

En su Plan B la presidenta Sheinbaum, incluso planteó que la ciudadanía pueda decidir mediante consulta, temas como el financiamiento público a los partidos políticos y finalmente ayer señaló que el propósito sigue siendo “disminuir privilegios” en la política y redirigir recursos públicos a necesidades sociales, estimando que podría liberar alrededor de 4 mil millones de pesos, para estados y municipios.

¡Vaya! Que ni tan mal, el gasto legislativo y electoral es escandaloso y en un país como el nuestro, en el que la democracia está en pañales, es necesario optimizar recursos y promover la democracia a un menor costo.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer desde Córdoba y antes de la Mesa de Seguridad que se llevó a cabo en aquel municipio, la gobernadora Rocío Nahle informó que el incidente ocurrido en las costas de la región sur del estado y en donde se detectó un derrame de hidrocarburo, se originó en un barco privado que realizaba trabajos frente a las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco, y no en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, como se habría trascendido.

Dijo además que debido a las corrientes marítimas, la mancha de hidrocarburo llegó primero a las costas del municipio de Pajapan, donde autoridades federales y estatales mantienen labores de supervisión y atención, indicó ademas que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, serán las instancias encargadas de dar seguimiento a la investigación del caso y determinar las posibles sanciones correspondientes a la empresa responsable.

La gobernadora agregó que en otras zonas del litoral veracruzano se reforzarán las tareas de limpieza y monitoreo, particularmente en el municipio de Alvarado y en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, con el objetivo de evitar afectaciones ambientales y proteger las actividades económicas de la región.

Pues así las cosas mis chulos, nos leemos el próximo martes, porque gracias a Benito el original en México habrá puente.