Se presentará el pianista Alexis Aranda en Xalapa

septiembre 18, 2025

Redacción/Xalapa. El compositor y pianista, Alexis Aranda, en entrevista para En Contacto, anunció que el día de mañana 19 de septiembre, Gianfranco Bortolato, quien es Oboe Solista de la Ópera de Roma y considerado uno de los mejores instrumentistas de Italia, hará el Estreno Mundial de su obra Evocaciones para oboe y piano en Milán, Italia en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán.

Además, el día 24 de septiembre a las 5:00 pm en la facultad de música de Xalapa dará una plática a los estudiantes y el día 25 a las 7:00 pm dará un recital de piano.