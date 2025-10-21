Se incendia bodega de colchones en Ecatepec; interrumpen servicio de Mexicable

octubre 21, 2025

Este martes se registró un incendio en una bodega de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, sin que se reporten personas lesionadas; pero las autoridades tuvieron que evacuar a 500 personas que viven en las inmediaciones, además suspendieron el servicio del Mexicable.

Según Protección Civil Municipal, la conflagración inició a las 11:37 horas en el inmueble localizado en la avenida San Andrés y José María Morelos. Al sitio se movilizaron el cuerpo de bomberos, Rescate Urbano, paramédicos y la policía de Ecatepec, para atender la emergencia.

⇒ El servicio de Mexicable fue suspendido de Hank González a Santa Clara, así lo dio a conocer el servicio de transporte en su cuenta en X. “Debido a un fuerte incendio en la zona se suspende el servicio de Hank González a Santa Clara, se trabaja para reanudar el servicio lo antes posible” informó.

El siniestro provocó temor entre los vecinos del lugar, porque las llamas se expandieron pronto y se formó una columna de humo negro de varios metros de altura, la cual se podía apreciar desde varios puntos de esa área de Ecatepec.

La bodega donde se presentó el siniestro es de cuatro niveles, además de otro anexo en la parte superior, lo que complicó las labores para los vulcanos. En el lugar, el fuego consumió salas, colchones y hule espuma, por lo que se propagó muy rápido en toda la construcción.

Los oficiales dispusieron de un cordón de seguridad de aproximadamente 100 metros para que los habitantes de esa colonia no se acercaran mientras se controlaba el incendio. Para sofocar las llamas, al lugar llegaron en apoyo de los bomberos de Ecatepec, vulcanos de Tlalnepantla con motobombas y camiones cisterna.