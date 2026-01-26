SCJN da marcha atrás a compra de camionetas blindadas

enero 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que las y los ministros no utilizarán las nueve camionetas blindadas Grand Cherokee recientemente adquiridas por el máximo tribunal, cuyo costo alcanza hasta 2.4 millones de pesos por unidad, al subrayar que la seguridad no debe confundirse con el lujo.

En conferencia de prensa realizada en el área de Murales de la sede de la Corte, Aguilar Ortiz señaló que la decisión se tomó tras escuchar las críticas y cuestionamientos públicos generados por la adquisición de los vehículos, los cuales —aclaró— no estuvieron dirigidos a la función jurisdiccional del tribunal, sino al uso de recursos públicos.

“Hemos estado escuchando las críticas y los cuestionamientos que se nos hacen, y hay que decirlo con claridad: no son sobre la función sustantiva de este pleno. Por esa razón, en diálogo con las ministras y ministros, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, afirmó.

El ministro presidente precisó que no existe actualmente información que advierta riesgos específicos para la seguridad de las y los integrantes de la Corte, por lo que coincidieron en desempeñar sus actividades cotidianas bajo un esquema de austeridad.

“Afortunadamente, no tenemos noticia de algún riesgo de seguridad para los ministros y ministras, y todos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad”, subrayó.

Aguilar Ortiz destacó que la política de austeridad adoptada por el máximo tribunal no es un gesto simbólico, sino una medida de administración responsable, que debe ser compatible con la eficiencia institucional, la protección del personal de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos públicos.

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la seguridad institucional y el cumplimiento de las funciones constitucionales, sin poner en riesgo la operación del Estado”, sostuvo.

Recordó que desde agosto de 2010, la SCJN determinó que las ministras y ministros contaran con medidas de seguridad, incluido el uso de vehículos blindados, debido a la responsabilidad de Estado que ejercen. En ese contexto, indicó que al 1 de septiembre de 2025 se habían adquirido 43 vehículos blindados para distintas áreas del Poder Judicial.

No obstante, reiteró que la actual decisión refleja el compromiso del tribunal con una austeridad responsable, alineada con la exigencia social de un uso cuidadoso de los recursos del pueblo de México.