Salga a votar 

mayo 29, 2025

En los estados de Veracruz y Durango habrá doble elección, la municipal y la judicial, así que muy seguramente de una urna nos pasemos a la otra y en una de esas se logra una votación más o menos decente para la Elección Judicial, sin embargo en otros estados del país el desinterés y la apatía son palpables y es que la falta de información entre la ciudadanía, es producto de la poca difusión que ha tenido el Proceso de Elección Judicial por parte de Instituto Nacional Electoral, el elector no solo no sabe que cargos se elegirán, ni siquiera conoce a los candidatos a un cargo en el Poder Judicial; tampoco sabe bien a bien que es lo que hacen los magistrados y los jueves y siendo honestos, no distinguen el Poder Judicial Estatal del Federal y cuales son sus competencias.

De siempre, los cargos judiciales para el grueso de la población, son parte de una lejana burocracia, además la percepción de corrupción al interior del Poder Judicial, tampoco es que ayude mucho, en la política judicial además, existe la percepción de favoritismos o que el proceso ya está “cargado” hacia ciertos intereses y en muchos casos, el elector siente que su voto, no cambiará en nada el resultado final.

El escenario de abstinencia, también se alimenta de la campaña de los candidatos, que fue desastrosa y así irá uno a votar en muchos casos a ciegas, ya que a menos que trabajes en el Poder Judicial o seas analista político, no sabes ni quien es el fulano que por TikTok, sale ridiculizando la justicia, ahora que muchos como un modo de protesta atizarán esa abstinencia esperando que esto conlleve algún resultado favorable a su inconformidad.

Al menos en Veracruz, tendremos elecciones municipales que esas si que tienen un poco de mayor participación que la elección federal… ¡En una de esas!

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Ayer un tribunal federal de comercio, determino que el presidente Donald Trump no tiene la facultad de imponer amplios aranceles generalizados, al amparo de una ley de poderes de emergencia, esto ocurre luego de que se interpusieron varias demandas que argumentan que el presidente Trump, ha excedido su autoridad, dejando la política comercial de Estados Unidos, a su gusto y antojo, desatando así, el caos económico que ha generado hasta ahora.

¡Dios no agarre confesos! Ayer el leído columnista del Universal, Mario Maldonado, le dio durísimo en su columna, al empresario aquel de Poza Rica que inventó el finado Fidel Herrera, Fernando Padilla Farfán, el mismo que aterrorizó a esta su leal columnista, a través de un adulto mayor de apellido Platas, que pensó que azuzando de mis parientes lograría que yo bajara una columna, que decía dos o tres parajes de la vida y obra del tal Padilla Farfán, nada importante la verdad.

Ahora según Mario Maldonado, el señor Padilla, se coló a lo grande y engatusó al señor Adán Augusto López, quien lo trae de su chequera oficial, apuntalando la llegada de Miguel Ángel Yunes Márquez a la candidatura del MORENA, al gobierno de Veracruz para el 2030… ¡Hágame usted el favor!

Y yo aquí me pregunto tres cosas, la primer ¿Será que de aquí al 2030, al pueblo veracruzano se le olvide lo chaquetero que es Miguelito? Porque no veo a nadie corriendo a sus brazos; luego también, si bien es cierto que Adán Augusto López, es un hombre joven, tiene 61 años, el padre de Miguelito el señor Yunes Linares, tiene casi 73 años y estos con todo y su condición física empiezan ya a pesar ¿Será que ambos sean inmortales? porque Miguelito sin el apoyo de su papaíto, difícilmente la arma, pero en el caso de faltar este, quizá Adán Augusto lo tome como su entenado y lo lleve de la mano en su carácter de pilmama a registrarse como precandidato ¡Sólo así!

Y por último yo me pregunto ¿Será tan pazguato el señor Padilla, como para mandarle al tal Platas a Mario Maldonado? O le va a echar encima el despacho aquel catalán, que me echó a mi argumentando su derecho al olvido, esto último no interesa, pero quisiéramos saber, sería de risa loca.

Lector, lectora querida ayer doña Daniela Griego, cerró campaña en la plaza Lerdo y no le llovió, esa es una buenísima señal, estuvo acompañada de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján; de la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel; del secretario nacional de Jóvenes, Aarón Henríquez; y del dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.