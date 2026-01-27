Reyes Garcés se aplica

enero 27, 2026

¡No bueno! Pues ayer por la mañana, supe que se escucharon detonaciones de armas de fuego por el rumbo del club Britania, algunas personas me dijeron que las detonaciones, fueron de metralleta, no de una simple pistola.

Mas tarde, me enteré que hubo un feísmo asalto en la farmacia, supuse que la Guadalajara; de Plaza Europa, con persecución policiaca estilo gran metrópoli a la que solo nos faltó el helicóptero, desde avenida Europa pasando por Lázaro Cárdenas y culminando con una exitosa detención delincuencial, ahí en el entronque con Maestros Veracruzanos, en los bajos del puente mal hecho por Fernando Padilla.

Los delincuentes, al parecer una pareja de las antiguas, es decir hombre y mujer; huyeron a bordo de un vehículo renault azul y al ser alcanzados por la policía opusieron resistencia, los uniformados rodearon el vehículo y rompieron el medallón trasero del vehículo, obligando así, al par de delincuentes a bajar del vehículo para ser detenidos.

El operativo se implementó desde la Secretaría de Seguridad Pública del contraalmirante Reyes Garcés, quien implementó el monitoreo de las cámaras de videovigilancia, esas que en su momento engrosaron las cuentas del Clan Yunes.

Total que al final se logró la detención de la pareja de delincuentes, luego de la ruidosa persecución y al parecer se logró recuperar lo robado, ojalá que ahora se siga un proceso conforme a derecho que culmine en un buen escarmiento ejemplar a la pareja delincuencial.

Sería interesante saber, si esa misma pareja no fue la que también asaltó hace un par de semanas un negocio de empeños en Ávila Camacho, porque los Bonnie & Clyde aldeanos resultaron bastante intrépidos ¡Vaya! Que si así empezaron semana, ni imaginarme quiero como la acabarían.

Muy bien por los polis de Reyes Garcés y mejor aún sería, implementar campañas de concientización entre la juventud, dar a conocer las consecuencias legales que enfrentan los delincuentes, nunca está de más.

Cosas de la vida y menudencias

La gobernadora Rocío Nahle, anunció ayer que el gobierno de Veracruz, habría ya adquirido un terreno en donde se edificará el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad en Coatzacoalcos, allá donde gobierna el joven Pedro Miguel Rosaldo.

Se sabe que el proyecto del C5 de Coatzacoalcos, contará con tecnología de videovigilancia avanzada, incluyendo cámaras con reconocimiento facial, lectores de placas y una red de comunicación integrada con las fuerzas de seguridad estatales y federales.

La construcción del C5, junto con otras acciones gubernamentales en materia de seguridad, forman parte de la estrategia estatal de desarrollo, para esta importante ciudad del sur del estado.

No bueno y el ministro Hugo Aguilar, que a últimas fechas está peor que el Tremendo Juez en mitad de un alegato con Tres Patines y es que luego del show de las camionetas mamalonas, ahora se gastaron casi 300 mil pesos en las bonitas togas Loro Piana, las mismas que las del ex de Belinda ¡Caray!

Resulta que ayer, el Universal publicó documentos que avalan la compra de unas bonitas togas para sesiones ordinarias y extraordinarias, todas ellas para los ministros Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías.

A los ministros Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortíz no les compraron sus togas mamalonas, porque ellos ya tiene rato cobran de ministros, todos ellos ya salieron de la justa medianía.

En fin lector, lectora querida, así las cosas en un gélido Xalapa, bonito el clima ¿Qué no? Nos leemos mañana.