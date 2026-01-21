Rescatan a cinco mujeres víctimas de trata en bar de Cancún

enero 20, 2026

Al menos cinco mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, fueron rescatadas durante un cateo realizado en un bar de Cancún. En dicho operativo fueron detenidas dos personas por su probable relación con estos hechos.

La diligencia fue resultado de labores de investigación realizadas por la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, que solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo correspondiente.

⇒ En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal.

El mandato judicial se cumplimentó en un establecimiento ubicado sobre la avenida Bonampak, entre las calles 30 Oriente y 36 Oriente. En el interior del inmueble, las autoridades localizaron a cinco mujeres; cuatro de nacionalidad mexicana y una de origen guatemalteco, quienes presuntamente realizaban actividades de fichaje con clientes y ofrecían servicios sexuales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las mujeres cobraban 200 pesos por copa durante el fichaje, además de ofrecer servicios sexuales mediante salidas del establecimiento. Las tarifas iban de mil pesos por tres horas hasta dos mil pesos en el caso de salidas sin regreso, de cuyos montos el bar se quedaba con el 50 por ciento.

En el cateo, los agentes detuvieron a Guillermo ‘N’, presunto encargado del establecimiento y quien presuntamente se dedicaba a enganchar a las mujeres; así como a Raquel Rubí ‘N’, señalada como la responsable de cobrar los servicios sexuales.

⇒ En el lugar fueron aseguradas libretas con diversas anotaciones, empaques de preservativos, un dispositivo de cámara de seguridad, material sólido de color azul y hierba verde y seca, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Al concluir la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía estatal. Mientras que las cinco mujeres fueron resguardadas y canalizadas para recibir atención integral. El Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.