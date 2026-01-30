Grupo armado asalta a hospital de Cancún

enero 29, 2026

Un grupo de sujetos armados perpetró un violento asalto al Hospital Galenia de Cancún durante la madrugada de este jueves 29 de enero, generando una intensa movilización policiaca. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el monto de lo robado ni el alcance total del atraco.

El hecho ocurrió entre las 3:00 y las 4:00 am, cuando varios individuos vestidos de negro arribaron al Hospital Galenia a bordo de al menos tres motocicletas. El nosocomio se ubica en la Supermanzana 12, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades del municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con las primeras indagatoria, los presuntos delincuentes ingresaron al sitio y sometieron al personal de seguridad privada que se encontraba laborando de madrugada. Sin embargo, no se ha confirmado si el asalto se limitó al área de recepción o si también fueron despojados de sus pertenencias familiares de pacientes y personal médico que se encontraban en este hospital privado.

Tras consumarse el asalto, los sujetos armados huyeron. Tras ello, los trabajadores del nosocomio avisaron a las autoridades llamando al número de emergencias 911. Poco después arribaron elementos de la Policía Municipal, así como agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo, quienes tomaron conocimiento de los hechos y dieron inicio a las investigaciones.

⇒ Se supo que los presuntos responsables se fueron por el bulevar Luis Donaldo Colosio y posteriormente por la avenida Huayacán, ruta de escape que habría sido confirmada mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del sistema C5.

La Fiscalía General de Quintana Roo ya abrió la carpeta de investigación por este robo. A su vez continúan las entrevistas con el personal y los familiares de pacientes para que apoyen cualquier información que ayude a la captura de los asaltantes. Asimismo se revisan las cámaras de dentro y fuera del Hospital Galenia de Cancún.

Llama la atención que dos atracos similares ocurrieron en Quintana Roo con horas de diferencia. Además, fueron en dos sitios sumamente conocidos y frecuentados: el Hospital Galenia de Cancún y el hotel Diamante K de Tulum, aunque en este último si hubo detenidos (tres hombres y una mujer).