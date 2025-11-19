Reportando desde el manifestódromo veracruzano

noviembre 19, 2025



Ayer compareció el ex alcalde xalapeño y hoy Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil ante el Congreso Local Veracruzano, sin embargo el vocero del evento fue el subsecretario d Gobierno y ex alcalde De Tuxpan José Manuel Pozos Castro, quien dijo en primera instancia que en el estado reina la gobernabilidad y de paso, la libertad para manifestarse se encuentra en óptima salud, esto el subsecretario lo declaró con toda serenidad, antes de comparecer ante los legisladores y a decir del señor Ahued, en un ambiente donde curiosamente, las manifestaciones han sido el pan de cada día durante el año que corre, porque para que negarlo lector, lectora querida, el deporte xalapeño por excelencia siempre ha sido la movilización y la manifestación, y eso no es de hoy, ha sido de siempre, nada como una buena manifestación para agobiarnos con el tráfico y hacernos sentir a los que aquí vivimos que el infierno, no está en otro sitio sino aquí en Xalapa.

En Veracruz también según las declaraciones de Pozos Castro, “indiscutiblemente que hay gobernabilidad”, y dijo que se atiende “absolutamente” a todas y todos los manifestantes, sin excepción y con la mejor disposición del ánimo público ¡Vaya que a eso están!

El subsecretario reconoció que ha sido un periodo movido donde la ciudadanía toma la calle como tribuna, como se ve que no había vivido aquí el señor Pozos Castro, aquí la manifestación diaria es el pan de cada día, pero subrayó que el Gobierno ha mantenido el respeto a cada protesta y a cada inconformidad, sin alterar el orden.

Así que con un nuevo formato de comparecencia, el señor Ricardo Ahued y su grey, informaron ayer que todo marcha dentro de la normalidad, en un estado en donde la protesta es bienvenida, siempre que llegue con su debida educación cívica, en tanto el Gobierno permanece atento, vigilante y con la puerta abierta.

Cosas declararon la vida y menudencias

Y finalmente hubo respuesta a la crisis forense, que desde hace ya varios años azota al estado de Veracruz y el señor Ahued Bardahuil informó ayer, que iniciará en fechas próximas la construcción del Laboratorio de Antropología Forense, la Ostoteca y una barda perimetral en Servicios Periciales, que fue un compromiso asumido por la gobernadora Rocío Nahle García, ante los colectivos de búsqueda.

Luego resulta que en esa curiosa institución que fue creación del maestro Zúñiga en los años de Fidel Herrera Beltrán y que a su imagen y semejanza es una institución sin aulas, casi sin catedráticos, pero eso sí con muchos doctores y doctoras egresadas, algo pasó que la gobernadora Rocío Nahle confirmó que el Estado ya interpuso una denuncia por el presunto desfalco y las cuentas “misteriosamente” vaciadas, mientras los maestros seguían reportando que no veían un peso.

Según informó la propia gobernadora el dinero tendrá que regresar sí o sí, y a los profesores se les pagará “sin vuelta de hoja”. Para poner orden en la casa, apenas esta semana llegó un nuevo rector, Rodolfo Torres Velázquez, con la encomienda de enderezar el timón y devolverle un poco de certeza a los estudiantes, que bastante tienen con descifrar qué tipo de universidad es la suya.

En fin así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.