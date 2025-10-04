Recorte presupuestal provoca desabasto de leche para hijos de madres con VIH en Veracruz

octubre 4, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La reducción de recursos federales y estatales destinados a la Secretaría de Salud de Veracruz ha generado un desabasto de sustituto de leche materna para niñas y niños de madres que viven con VIH-SIDA, informó Patricia Ponce Jiménez, coordinadora del Grupo Multisectorial VIH-SIDA en Veracruz.

De acuerdo con la especialista, 130 menores de dos años requieren de este alimento como parte del protocolo de prevención para evitar la transmisión del virus. Explicó que los infantes nacieron sanos gracias a que sus madres recibieron tratamiento antirretroviral durante el embarazo y dieron a luz por cesárea, lo que impide la transmisión del VIH.

Sin embargo, ante la falta de leche, existe el riesgo de que los niños contraigan la infección si son amamantados. “Por norma y por ley, la Secretaría de Salud del Estado y las de todo el país deben ofrecer el sustituto de la leche materna”, señaló.

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) ubicados en Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Río Blanco y Coatzacoalcos reportaron el desabasto desde hace 15 días.

Ponce Jiménez explicó que la situación no responde a una falta de disposición de las autoridades, sino a la disminución de recursos. “La reducción del presupuesto federal y estatal hacia la Secretaría de Salud de Veracruz le ha impedido comprar una serie de medicamentos e insumos”, indicó.

Campaña ciudadana

Ante la carencia, el Grupo Multisectorial y ciudadanos iniciaron una campaña de recolección de leche en polvo para cubrir las necesidades de los 130 menores durante un mes. La meta es reunir mil botes de leche NAN fórmulas 1, 2 y 3, cantidad suficiente para garantizar la alimentación de los niños en lo que la dependencia estatal puede adquirir el insumo.

La colecta comenzó la semana pasada y concluirá el sábado 11 de octubre en Plaza Lerdo, en Xalapa. La convocatoria solicita donaciones en especie, aunque también se aceptarán aportaciones económicas que permitan comprar la fórmula requerida.

“Lo que pedimos son botes de leche, porque necesitamos alimentar a estos niños al menos durante un mes”, precisó la coordinadora.

El Grupo Multisectorial confió en que, durante ese lapso, la Secretaría de Salud de Veracruz pueda resolver la situación y garantizar el suministro regular del sustituto de leche materna para los menores.