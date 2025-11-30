Reaparece López Obrador y presenta su libro “Grandeza”

noviembre 30, 2025

Pide “no hacerle sombra” a la presidenta Sheinbaum

En este destaca la importancia de las culturas originarias para nuestro país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que presentó su libro Grandeza y aprovechó para reiterar su visión sobre el papel central que los pueblos originarios han tenido en la historia y la identidad cultural de México.

López Obrador reiteró que abandonó por completo la política activa para no interferir con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien”, subrayó, al explicar por qué decidió no acudir a plazas públicas ni participar en actos políticos.

En el mensaje, López Obrador explicó que el propósito de la obra es “reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo”, así como a la “civilización negada”, en referencia al concepto desarrollado por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.

Afirmó que el país conserva su fuerza cultural gracias al legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y expresiones artísticas heredadas por esas comunidades.

“México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, expresó el exmandatario, quien envió un “abrazo con todo mi corazón” a quienes siguen su trabajo.

López Obrador relató que desde el 1 de octubre de 2024 se instaló en su casa de Palenque, Chiapas —La Quinta La Chingada— y asumió una vida de retiro estricto.

Aseguró que después de “casi 50 años de lucha ininterrumpida”, cortó de tajo su actividad política.

“No es una simulación, estoy jubilado”, afirmó.

Dijo que su rutina diaria se basa en caminar, escribir, revisar noticias de manera limitada y mantenerse alejado de cualquier protagonismo público. “No quiero saber más, ya conozco bastante a nuestros adversarios”, expresó.

El exmandatario aprovechó el mensaje para destacar los resultados de su sexenio, en particular la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Aseguró que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante su administración y que el porcentaje de población en esta condición bajó del 42% al 29%.

Sostuvo, además, que durante su gobierno se redujo aproximadamente a la mitad la brecha de ingresos entre ricos y pobres. “¿Cómo no voy a estar contento?”, dijo al destacar que ese fue el ideal que buscó durante décadas.

López Obrador explicó que dedicará su retiro a escribir para “fundamentar” el modelo político que impulsó desde la Presidencia, al que propone llamar humanismo mexicano, basado en dos pilares:

1. La grandeza cultural de México

2. La historia política del país

El libro Grandeza, realizado durante más de un año, es el primer volumen; el segundo, adelantó, se titulará Gloria y saldrá en 2026.

El exmandatario afirmó que su obra busca desmontar “la historia inventada por los conquistadores” y reivindicar el desarrollo y sofisticación de las civilizaciones mesoamericanas como los olmecas y los mayas.

Al final del mensaje, López Obrador insistió en que su decisión de mantenerse al margen responde a que la continuidad de la transformación debe estar bajo un liderazgo claro: el de Claudia Sheinbaum.

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien… No hay que dividirnos, hay que estar muy unidos”, afirmó.