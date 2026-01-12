‘Queda descartada por completo cualquier acción militar de EU en México’ tras llamada con Trump: Sheinbaum

enero 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó de manera categórica que quedó completamente descartada cualquier acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano, tras la llamada que sostuvo este lunes con el presidente Donald Trump, en la que —dijo— se dejó claro que la cooperación bilateral en materia de seguridad no implica intervenciones unilaterales ni la participación de fuerzas armadas extranjeras.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que, aunque desde Estados Unidos se insiste de manera recurrente en una mayor participación de sus fuerzas en el combate al crimen organizado, México ha sido firme en la defensa de su soberanía y su integridad territorial.

“Siempre decimos que no es necesario, que somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que hay colaboración que está funcionando”, señaló Sheinbaum, al subrayar que el diálogo fue receptivo y permitió acordar que ambos gobiernos continuarán trabajando conjuntamente.

Cuestionada de manera directa sobre si tras esa conversación quedó descartada una acción militar estadounidense, la presidenta respondió sin ambigüedades: “Sí, sí”.

Sheinbaum abordó también el contenido de un comunicado reciente del Departamento de Estado, emitido tras la reunión entre el canciller mexicano y su homólogo estadounidense, en el que se habló de “resultados tangibles” y se introdujo el concepto de “narcoterrorismo”.

Ante ello, la mandataria aclaró que México no acepta ese marco conceptual ni esa narrativa, al considerar que podría ser utilizada para justificar acciones unilaterales.

“Quedó muy claro en la conversación que hay colaboración y coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, dijo, al tiempo que advirtió que, si desde Estados Unidos se emiten declaraciones distintas, el gobierno mexicano buscará mantener la comunicación y el diálogo para evitar malentendidos.

En ese contexto, Sheinbaum fue enfática al rechazar la clasificación del crimen organizado como terrorismo, al señalar que no corresponde al marco jurídico mexicano.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y las leyes nacionales, el terrorismo se define como acciones dirigidas directamente contra el gobierno u otros esquemas específicos, por lo que la delincuencia organizada no puede catalogarse bajo ese concepto.

Asimismo, reiteró que México no está de acuerdo con que esa denominación sea utilizada por Estados Unidos como pretexto para una eventual intervención.

Recordó que, cuando Washington declaró a organizaciones criminales como terroristas, México incluso reforzó su Constitución para dejar explícito el rechazo del pueblo mexicano a cualquier forma de intervencionismo.

La presidenta reconoció que existen diferencias con el gobierno del presidente Donald Trump en diversos temas, pero sostuvo que México busca mantener una relación de respeto y entendimiento, basada en la vecindad, la sociedad comercial y la cooperación, sin renunciar a sus principios de soberanía.

Finalmente, Sheinbaum indicó que la agenda bilateral con Estados Unidos sigue abierta en asuntos clave como la próxima revisión del tratado comercial, las tarifas, la defensa de los migrantes mexicanos ante las acciones del ICE y la cooperación en seguridad, siempre bajo un esquema de coordinación que excluye cualquier intervención militar extranjera.

“El día de hoy sólo tratamos el tema referente a esas declaraciones previas y quedó claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos”, concluyó.