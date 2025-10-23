Que regresen los años aquellos de la bonanza ganadera

octubre 23, 2025

Para los que tenemos raíces en la cuenca del Papaloapan, es muy común haber pasado algún verano en el rancho del abuelo, el tío o el pariente ganadero, entre la siembra de caña y el ganado cebú, esos animales enormes con su joroba que pasaban todo el día pastando en mitad del calorón, ese mismo ganado del que antes las familias se podían mantener y mandar a los hijos a educarse fuera.

Pues bien, para nadie es un secreto que Veracruz es una de las entidades con mayor número de cabezas de ganado bovino en el país, además de un alto porcentaje de ganado “cebú-tipo”, es decir razas de Bos indicus / cruzas adaptadas al trópico, debido a las condiciones climáticas cálidas, húmedas y tropicales; entre las razas de cebuinos como Brahman, Guzerat, Gyr, y la raza mexicana Sardo Negro, que también tienen una importante presencia.

Es por ello, que resulta relevante que se celebre aquí, el Congreso Mundial de Criadores de Cebú 2025, que inauguró ayer la gobernadora Rocío Nahle en las instalaciones del World Trade Center Veracruz, en donde estuvo acompañada del presidente de la AMCC, Óscar Thomas Obregón, y del presidente de la FICEBU, Juan Manuel Conde Mena además de los representantes de más de 15 países, miembros de asociaciones ganaderas y productores de todo el país.

En fin, que una ganadería fortalecida, impulsa el crecimiento económico y social del estado, no solo la agroindustria, además de la derrama económica que se genera con este tipo de evento, que ojalá y hubiera más, porque no solo de bodas vive el World Trade Center.

Cosas de la vida y menudencias

El norte del estado ha enfrentado una de las peores inundaciones en muchos años, quizá solo comparable a aquella que hubo en Tuxpan en octubre de 1999, en donde la combinación del Frente Frío número 5 y la Depresión Tropical número 11, trajeron como consecuencia el desbordamiento del Río Tuxpan, que dejó un saldo desolador y a casi toda la ciudad hecha una desgracia.

Recuerdo en aquel entonces que que Televisa Veracruz, daba cuenta de aquella desgracia con imágenes de casas, de donde sacaban todos los enceres domésticos inservibles de tanto lodo, hoy esa misma empresa está ahí, pero del otro lado, ha diversificado tanto su mercado, que hoy hasta seguros contra desastres naturales venden por esto la cobertura informativa no ha sido igual que la de aquel entonces.

Miguel Alemán Velasco era gobernador de Veracruz ese año y no recuerdo, quizá porque aún la invasión de los idiotas no estaba en apogeo; pero la única lluvia que cayó, fue sobre Tuxpan, no sobre el primer mandatario, hoy las cosas son muy diferentes y a la gobernadora Rocío Nahle ya la juzgaron, la sentenciaron y sobre el castigo están cual gatas boca arriba… Y honestamente en 1999 no hubo FONDEN, ni ayuda suficiente, las personas tuvieron que comprar sus cositas solas y desde los más humildes, hasta los más encumbrados, todos por igual.

Pero bueno de momento muchos añoran aquel FONDEN, ese supuesto salvavidas que en realidad solo sirvió para enriquecer a algunos y por supuesto como olvidar aquel FONDEN de Fidel Herrera ¡Caray! Ese con el que los amigos y cercanos al poder se hicieron inmensamente ricos, aquel que fue un mecanismo de manejos muy turbios y que mas sirvió para campañas políticas, que para aliviar a los damnificados… pero eso sí, hoy sería hasta consuelo de Tlaloc ¡Cómo no!

Esos espectaculares maravillosos del Rector Usurpador que poco a poco aparecen por la ciudad, no serán de los que le sobraron al señor aquel de Minatitlán, marido de doña Dato Protegido… ese que se estrelló con su emprendimiento rumbo al 2024.

En fin mis chulos, así las cosas, nos leemos mañana.

