Prometen pago de horas extra y mejoras laborales en el Rastro Municipal de Xalapa

Prometen pago de horas extra y mejoras laborales en el Rastro Municipal de Xalapa

enero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Luego de la protesta realizada por trabajadores del Rastro Municipal, autoridades del Ayuntamiento de Xalapa informaron que se encuentra en marcha una reingeniería administrativa para atender sus demandas, principalmente el pago de horas extras y la mejora de las condiciones laborales.

La directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Dea Hernández Castillo, señaló que el pago pendiente por concepto de horas extraordinarias se realizará en breve, como parte de los acuerdos alcanzados tras el diálogo con el personal inconforme.

“Es justamente en las próximas, digamos, dos horas, hacer la dispersión del pago de las horas extras y, claro, ellos nos están haciendo mención de otras situaciones que han vivido en administraciones anteriores”, explicó.

La funcionaria reconoció que los trabajadores también han manifestado inconformidades por la falta de uniformes y equipo adecuado para desempeñar sus labores, situación que, aseguró, será atendida por la actual administración.

Indicó que el Rastro Municipal es considerado un área prioritaria, por lo que se implementarán cambios administrativos que permitan optimizar recursos y mejorar las condiciones del personal.

“Por instrucciones de la propia alcaldesa, el Rastro es una de las áreas prioritarias que ella quiere que le demos atención y estamos haciendo esta reingeniería administrativa para poder hacer ahorros y poder mejorar las condiciones laborales de gente del rastro y otras áreas sensibles”, afirmó.

Durante la manifestación realizada este lunes, los trabajadores exigieron el pago completo de su salario, así como mejores condiciones laborales en este centro ubicado en la zona de San Bruno.

Asimismo, denunciaron que desde hace tiempo laboran con carencias y sin las herramientas necesarias, por lo que esperan una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales.

Entre sus demandas también señalaron que alrededor de 24 trabajadores no cuentan con seguridad social, situación que pidieron sea regularizada a la brevedad.