Presidenta y Gobernadora reciben al Cuauhtémoc y honran a cadetes fallecidos

noviembre 23, 2025

>Han demostrado entereza, orgullo, compañerismo, solidaridad y generosidad.

Veracruz, Ver., domingo 23 de noviembre de 2025.- En el marco del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la gobernadora Rocío Nahle García y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezaron la visita oficial al Buque Escuela ARM Cuauhtémoc, en un acto solemne para reconocer el valor y la unidad de la comunidad naval.

Al dirigirse a la tripulación, la Presidenta de México destacó la fortaleza demostrada durante la travesía, “han demostrado frente a la dificultad entereza, amor a la patria, amor a sus familias, amor al compañero y ponen en alto siempre el nombre de México”.

Junto con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, recordó a la cadete de cuarto año América Yamilet Sánchez Hernández y al marinero Adal Jair Maldonado Marcos, afirmando que “su memoria y su entrega la llevamos siempre en el corazón, y la lleva el pueblo de México”.

Subrayó que la Marina, la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional “son parte del pueblo de México, porque en su historia y en su servicio llevan la generosidad y la fortaleza del país”, que en momentos de dificultad “tienden la mano para levantar al vulnerable”.

El Embajador y Caballero de los Mares, orgullo de la Secretaría de Marina, arribó esta mañana al muelle turístico del Malecón de Veracruz tras navegar por Nueva York, Cozumel y Progreso, su llegada, recibida por decenas de familias, estuvo cargada de emotividad al tratarse del primer encuentro público después del accidente ocurrido en el Puente de Brooklyn.