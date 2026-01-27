Presentan iniciativa para reconocer el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte

enero 26, 2026

En un esfuerzo por transformar los campos y canchas de la capital en espacios seguros, la diputada Diana Sánchez Barrios presentó ante el Congreso local una iniciativa de gran calado social. La propuesta busca que la Ciudad de México reconozca oficialmente el 19 de febrero como el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte. Esta medida tiene como eje central combatir la discriminación sistemática y fomentar valores de diversidad, inclusión y respeto entre atletas, instituciones y aficionados de todas las disciplinas deportivas.

La legisladora, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, destacó que la visibilidad es el primer paso para terminar con las barreras que impiden el pleno desarrollo de las personas de la diversidad sexual. Al institucionalizar esta fecha, se pretende que el deporte sea visto como un derecho humano fundamental, libre de cualquier estigma que limite la participación de la comunidad LGBTI+ en la vida pública y competitiva de la metrópoli.

La propuesta legislativa busca erradicar la violencia y exclusión en espacios deportivos capitalinos

Esta iniciativa no solo se limita a un reconocimiento simbólico, sino que pretende impulsar la creación de políticas públicas y campañas de sensibilización. El objetivo es generar acciones institucionales concretas que garanticen entornos libres de prejuicios. La diputada enfatizó que la orientación sexual o la identidad de género nunca deben ser motivo de agresión. “La práctica deportiva debe ser un espacio de igualdad, dignidad y respeto para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Reconocer esta fecha es un paso firme para erradicar la discriminación y avanzar hacia un deporte verdaderamente incluyente”, señaló Sánchez Barrios.

Al establecer entornos seguros, la iniciativa busca que el deporte funcione como una herramienta de cohesión social y bienestar. Con la implementación de programas educativos y protocolos de atención, se espera que las instituciones deportivas de la Ciudad de México se conviertan en referentes de igualdad, eliminando las conductas violentas que históricamente han marginado a diversos colectivos dentro de los vestidores, gradas y áreas de alta competencia.

El legado de Justin Fashanu inspira la creación de entornos seguros para la diversidad

La propuesta encuentra sus raíces en la historia de Justin Fashanu, quien fue el primer futbolista profesional en declarar abiertamente su homosexualidad. Su experiencia personal puso de manifiesto los prejuicios estructurales y la falta de apoyo que enfrentan los atletas de la diversidad, evidenciando la urgencia de realizar cambios culturales profundos en todo el mundo. El reconocimiento de esta fecha el 19 de febrero rinde homenaje a su valentía y busca que ninguna otra persona tenga que enfrentar el aislamiento o la exclusión por ser quien es.

Para la diputada Sánchez Barrios, este proyecto representa un refrendo a su compromiso con los derechos humanos. Al retomar figuras históricas del deporte internacional, se subraya que la lucha contra la LGTBIfobia es una tarea global que requiere acciones locales inmediatas.