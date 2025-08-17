Por regreso a clases, aumenta el número de familias que acuden a vender a los tianguis

agosto 17, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.-Ante el inminente regreso a clases, familias han optado por acudir a los tianguis de Xalapa para ofrecer productos nuevos o de segunda mano y poder allegarse de recursos, informó Olga Morales del Val, secretaria general de la Federación Regional Xalapeños de Obreros y Campesinos-Croc.

En ese sentido, reconoció que ha aumentado el número de vendedores en los tianguis que se instalan en la capital, donde también se puede observar a adultos mayores que ya no encuentran oportunidades de empleo.

“En la época de vacaciones, el regreso a clases, los gastos son muy fuertes, entonces familias de todos los niveles acuden a vender sus cosas para poder pagar los útiles, uniformes, comprar lo necesario para los niños, las inscripciones, entonces sí acuden mucho.”

Finalmente, dijo, durante los meses de julio y agosto sube el número de vendedores y puestos por la temporada vacacional y los gastos que genera la entrada a clases.