Poder Judicial Veracruz

julio 3, 2025

La carrera por la presidencia del Poder Judicial, ha sido cuesta arriba para la cuñada del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la magistrada Rosalba Hernández Hernández y es que al parecer con todo y las velas prendidas, el incienso, la mirra y las flores blancas en el altar de San Expedito, patrono de las causas urgentes, incluyendo conflictos legales y laborales, aún le falta un trecho por andar.

Y es que luego de que el Organismo Público Local Electoral, se la hizo cardiaca al emprender el conteo de votos manualmente, ahora la magistrada Luz María López, al ser la candidata más votada de la elección extraordinaria del Poder Judicial, podría complicar una llegada tersa a la tan ansiada presidencia del Poder Judicial y es que existe una laguna jurídica, que podría desencadenar en una interpretación que llegaría hasta la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que sería en el peor de los casos, quien definiría si llega una magistrada Rosalba o la otra, Luz María.

Ahora que de resultar terso y favorable el arribo de la magistrada Rosalba Hernández Hernández, el poder no será absoluto como a Manuelito el cuñado le gustaría, existe el Tribunal de Disciplina Judicial, que será un contrapeso sustantivo a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y aunque doña Rosalba repite que tiene ya muy alineada y bajo su tutela a la magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana, habría que ver que tanto de esa versión es verdad ya que la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, aún no ha dicho esta boca es mía.

El Tribunal de Disciplina Judicial, es un un contrapeso efectivo a la Presidencia del TSJ de Rosalba Hernández, ya que cuenta con facultades plenas, voluntad política y autonomía administrativa y financiera.

La magistrada Paulina Elizabeth Ahumada Santana, tendrá como una función sustantiva la supervisión del actuar de jueces y magistrados, ella podrá ejecutar procedimientos contra cualquier miembro del Poder Judicial, incluso contra la presidencia del TSJ, si incurre en alguna falta administrativa o violación al régimen disciplinario, para ello es que tiene autonomía funcional y administrativa, así que actuará como un filtro contra prácticas de encubrimiento, compadrazgos o presiones dentro del Poder Judicial, fortaleciendo la credibilidad y la división interna de poderes.

En resumen este Tribunal funge como garante de integridad dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con una estructura autónoma, herramientas para investigar y sancionar, facultades para evaluar el desempeño de funcionarios jurídicos y potestad para emitir decisiones definitivas, así que como diría Manuel Huerta ¡Ánimo!

Ahora que lo interesante de todo esto, es que Manuel Huerta, más que un político con rumbo definido, es un profesional de la fricción; pareciera que su verdadera vocación no es la gestión pública, ni el servicio, ni mucho menos la institucionalidad, sino la permanente incomodidad que logra sembrar allí por donde pasa.

No milita en una causa, sino en el ruido. Le entusiasma el pleito por el pleito mismo, se alimenta de la tensión y encuentra en el desorden un inusual estado de bienestar. Sus ambiciones no siempre son claras, pero su afán de estar y estorbar, es indiscutible. No importa si va o viene, si gana o pierde, mientras logre moverle el tapete a alguien, Huerta se da por bien servido.

Es, en suma, un hombre que se mantiene vivo a fuerza de jorobar y eso, a estas alturas, ya es casi un arte, de momento la ilusión de un nuevo escenario allá por el rumbo de plaza Cristal, es seguro que lo tiene emocionadísimo.

Cosas de la vida y menudencias

Este domingo próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, viene a las tierras de doña Rocío Nahle, a Coatzacoalcos, a la inauguración del Hospital Materno‑Infantil IMSS‑Bienestar con toda la grey de salud.

Ayer el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación de la Secretaría de Educación de Veracruz, instaló la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y nombró como presidente ejecutivo, al doctor Gonzalo González Osorio, docente e investigador de la Universidad Pedagógica Veracruzana y que cuenta con una trayectoria académica de gran valor ¡Muy bien! Y que bueno que se esté retomando el rumbo de la excelencia educativa con nombramientos como este.

Así las cosas lector, lectora querida, nos leemos mañana.