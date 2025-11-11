Pixar revela avance de Toy Story 5 y desata la pregunta más inquietante

noviembre 11, 2025

En el más reciente avance de Disney y Pixar, la historia comienza con la voz de la mamá de Bonnie, quien anuncia la llegada de un paquete para su hija. Lo que parece un día común pronto cambia cuando los inseparables juguetes —Rex, Slinky, Forky, Knifey, el Sr. y la Sra. Cara de Papa, Jessie, Tiro al Blanco, los extraterrestres, Buzz y Woody— observan con incertidumbre una caja misteriosa.

De su interior surge una pantalla táctil con cubierta de rana llamada “Milie Pad”, que despierta la curiosidad y el miedo de todos. En ese momento, una frase inquietante sale a pantalla: “¿La era de los juguetes ha acabado?”. Con esta premisa, arranca una historia que promete cuestionar el papel de los juguetes en una era dominada por la tecnología.

La tecnología llega para desafiar a Buzz, Woody y su pandilla

En “Toy Story 5”, los personajes más queridos de Pixar enfrentan un nuevo tipo de amenaza: la creciente fascinación de los niños por los dispositivos electrónicos. La trama explorará cómo estos juguetes intentan encontrar su lugar en un mundo donde las pantallas parecen reemplazar la imaginación.

Esta nueva entrega no solo busca conectar con la generación que creció junto a Buzz y Woody, sino también con los niños actuales, que viven rodeados de tecnología. Con su característico humor y emotividad, la película abordará temas de adaptación, amistad y el valor del juego en tiempos digitales.

Una historia que mezcla nostalgia, humor y reflexión sobre la infancia moderna

La cinta será una combinación de aventura, comedia y nostalgia, fiel al espíritu que ha acompañado a la franquicia desde su estreno en 1995. Los espectadores podrán reencontrarse con personajes entrañables que han marcado varias generaciones, mientras enfrentan los retos de una niñez diferente a la que ellos conocieron.

El universo de Toy Story siempre ha destacado por su sensibilidad al representar el crecimiento y los cambios de la infancia, y esta nueva entrega no será la excepción.

El esperado estreno que marcará el regreso de una franquicia legendaria

Dirigida por Andrew Stanton, con la codirección de Kenna Harris y la producción de Lindsey Collins, “Toy Story 5” promete ser uno de los estrenos más esperados de 2026. La película llegará exclusivamente a los cines el 19 de junio de 2026, continuando el legado de una de las sagas animadas más exitosas en la historia del cine.