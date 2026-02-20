¿Qué esperar del regreso de Buzz y Woody en Toy Story 5?

febrero 20, 2026

El 18 de junio de 2026 es la fecha elegida por Disney y Pixar para lanzar su nueva entrega en Latinoamérica y tan solo un día después en Estados Unidos de su tan aclamada franquicia, Toy Story 5. Tras siete años de espera, Buzz y Woody vuelven a reunirse para protagonizar una nueva travesía.

El gigante de la animación lanzó el primer tráiler de la cinta el pasado 19 de febrero. Un adelanto que generó mucha conversación al revelar detalles de la trama, en la que los juguetes se enfrentarán a un nuevo enemigo: la tecnología.

¿Qué más podemos ver en el promocional?

Aparte de la batalla que los personajes librarán en contra de la tecnología, podemos observar la llegada de “Lilypad”, la antagonista de esta cinta, y cómo Jessie, al sentir el peligro, llama a Woody, quien ahora vive en la calle y tiene un nuevo aspecto, pues luce un poncho y una leve calvicie.

A pesar de su apariencia, su liderazgo sigue intacto. Asimismo, el filme nos cuenta la vida de los juguetes en la calle y cómo el número de compañeros abandonados se encuentra en aumento; todo como consecuencia de la preferencia de los niños hacia el entorno virtual.

Por último, podemos apreciar cómo, a pesar de que su lucha aparente es en contra de la tableta, realmente la batalla es por salvar a Bonnie de una relación con la tecnología en la que su interacción con el mundo se limite únicamente a las pantallas. El objetivo final es demostrar que los recursos digitales nunca podrán igualar a la imaginación.