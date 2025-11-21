Perú emite orden de aprehensión contra Betssy Chávez

noviembre 21, 2025

El Poder Judicial de Perú dictó una orden de aprehensión internacional y nacional en contra de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra con asilo político en la embajada mexicana en Lima.

El delito que se le imputa es el de rebelión, por ser parte importante del fallido golpe de Estado que realizó Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Entre las acciones que se le atribuyen, fue la disolución del Congreso y la asignación de poderes especiales, por lo que también se le agregó el ilícito de conspiración contra el país.

En cuanto se dé la captura de Betssy Chávez, deberá estar 5 meses bajo prisión preventiva justificada. Esto en consecuencia de que no se presentó al control de registros biométricos y a las audiencias judiciales.

El juez, Juan Carlos Checkley, fue el que oficializó la orden de captura y su detención provisional por el potencial peligro de fuga.

No obstante, al encontrarse “refugiada” en la embajada mexicana, aun con las sentencias ya realizadas, el Congreso de Perú rompió relaciones con México por el asilo, así como la declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el actual primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó la irrupción en esa sede diplomática, como lo sucedido en Ecuador con el exvicepresidente, Jorge Glas. Todo se resolverá con base en el derecho internacional.