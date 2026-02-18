Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

febrero 17, 2026

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales; el político derechista se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política.

⇒ Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, José Jerí fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), también fuera destituida.

La razón de la destitución fueron las citas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

El Congreso de Perú tendrá que escoger a un nuevo mandatario entre los legisladores, que deberá dirigir el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril. Por su parte, José Jerí, de 39 años, volverá a su cargo de legislador.

⇒ Está previsto que este miércoles 18 de febrero se elija al nuevo presidente de Perú.

Durante su interinato, José Jerí afirmó que “si tenía que entrar” a la Embajada de México de Lima para detener a la exministra Betssy Chávez, quien está procesada por el intento fallido de golpe del Estado del expresidente Pedro Castillo, se haría.