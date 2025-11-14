Película mexicana “La Vida es” llegará al Festival Mar de Plata

noviembre 14, 2025

La película “La vida es”, de la mexicana Lorena Villarreal, se estrenará de forma mundial en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, como parte de la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2025, uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina.

Con esta selección, el filme representará a México en la máxima categoría del festival, en este reconocido festival de la ciudad argentina. En la gala, la directora Villarreal se reunió con sus protagonistas Natalia Plascencia, Paulina García y Naian González Norvind, quienes dan viva a esta historia a través de la experiencia de tres mujeres desde distintas miradas y generaciones.

Sinopsis

“La Vida Es” sigue la vida de tres mujeres en momentos distintos de su vida —Nora, Ely y Greta— quienes se enfrentan a sus propios miedos, pérdidas, deseos y transformaciones. Desde la crisis de la mediana edad hasta los duelos de la juventud y la sabiduría que llega con los años, esta película muestra un retrato femenino en donde las redes que se forman entre ellas ayudarán a entender los cambios que están experimentando.

Esta cinta construye una exploración profunda y sensible a través de la complejidad de las relaciones humanas, marcada por vínculos familiares, afectivos y emocionales atravesados por la incertidumbre, la memoria y la búsqueda de sentido. Asimismo, se apoya de los escenarios y el soundtrack para envolvernos en la mente de los personajes.