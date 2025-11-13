Pedrito y el operativo Sable

noviembre 13, 2025

¡Pues nada! Lector, lectora querida ayer amanecimos con la buena noticia, de que la Secretaría de Marina, desplegó la Operación Sable para desarticular a los Cromo, una organización criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y cuyo objetivo, ha sido controlar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una zona estratégica para el desarrollo económico, impulsado por la presidencia de la república.

En el operativo se sabe, se logró detener a 53 integrantes del grupo, debilitando así su presencia en la región limítrofe entre Veracruz y Oaxaca, la banda conocida como los Cromo, figuraba según informes de inteligencia, como uno de los principales generadores de violencia en la región.

También ayer y durante la mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo “Sable”, encabezado por la Secretaría de Marina, busca prevenir delitos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una zona estratégica para el desarrollo nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En fin, que García Harfuch informó que en el operativo participa el gabinete federal de seguridad y consiste en un despliegue territorial de tropas de la Marina, en áreas con mayor incidencia delictiva o denuncias, además apoyado por labores de inteligencia naval, muy útiles para identificar y detener a líderes criminales.

El operativo es preventivo y busca mantener la seguridad en los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico, así que en diciembre próximo cuando llegue a la alcaldía de Coatzacoalcos don Pedro Miguel Rosaldo García, se espera esté perfectamente coordinado con la federación y de una vez por todas regrese la seguridad a Coatzacoalcos.

Ahora bien, Rosaldo García ha trabajado ya en el Gobierno Federal, sabrá los caminos y procesos para gestionar recursos, apoyos y además, también tiene ya la experiencia de haber trabajado con la gobernadora Rocío Nahle en la Secretaría de Energía, sabrá ya como trabajar de la mano también del gobierno estatal, así que las expectativas están puestas altas en su labor como alcalde.

Lector, lectora querida, cuenta Mario Maldonado el influyente columnista del Universal que la propuesta de adelantar la revocación de mandato al 2027 no fue idea solitaria de Alfonso Ramírez Cuéllar; detrás asoman tres viejos conocedores del lopezobradorismo: Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Rosa Icela Rodríguez, habrían sido ellos los que movieron los hilos en el Congreso y en la 4T, más por cálculo que por convicción democrática: mantener viva una herramienta de control que alguna vez midió la fuerza del movimiento y del propio López Obrador.

El riesgo para la presidenta Sheinbaum es evidente: necesitará del aparato morenista y de los gobernadores fieles al fundador, justo cuando debería marcar distancia, en fin que de aquí al 6 de junio de 2027, tendrá que cuidar más a los suyos que a su propio proyecto.

Aunque desde Palacio se ordenó frenar el ímpetu de la iniciativa, la presidenta la calificó como “una buena propuesta”, siempre que no se apruebe “al vapor”. Pero la pregunta real no es cuándo se hará la revocación, sino para qué: ¿legitimar un gobierno fuerte o volver a invocar, a mitad del sexenio, la sombra del que no se ha ido?…

Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum la liberación de Javier Duarte de Ochoa, va “más allá” de la sanción moral y ética que el exmandatario estatal tenga con la sociedad… y a estas alturas valdría más que como en el juego de las sillas, vayan cambiando de lugar y a la celda de Duarte de Ochoa, arriben otros mucho mas daño le han hecho a Veracruz.

Así las cosas mi gente, nos leemos mañana

