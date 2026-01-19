Paran labores trabajadores del Rastro Municipal, exigen pago de quincena y mejoras laborales

enero 19, 2026

*Suspenden abasto de carne de res y cerdo para Xalapa

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Trabajadores del Rastro Municipal de Xalapa exigen el pago de salarios completos, así como de equipo de trabajo y mejores condiciones laborales, por lo que cerraron la circulación en la calle Mártires 28 de Agosto.

Los inconformes aseguraron que están cansados que con el cambio de administración municipal, quienes laboran desde hace más de 10 años, vean afectado sus salarios, lo que ocurrió en este 2026 de nueva cuenta.

“El motivo por lo que estamos tomando las instalaciones es porque en esta quincena no nos llegó completo, nos quedaron a deber, exigimos que nos den todo lo que necesitamos para trabajo, como cuchillos,, botas, mandiles, todo lo necesario que no lo tenemos. Queremos una base, queremos que venga la alcaldesa para tener un diálogo con ella”.

Acusó que desde 2015 a la fecha siempre, con el cambio de administración les bajan el salario, incluso, les retrasa hasta febrero o marzo los pagos, a pesar de cumplir jornadas noctunas y de madrugada.

Asimismo, destacaron que algunos trabajadores con más de 35 años de servicio no tienen base, ni seguro social que los cubra de un accidente, por lo que exigen que las autoridades a cargo de Daniela Griego Ceballos habrá el diálogo.

Se trata de más de 24 trabajadores del rastro municipal que se mantienen en paro de laborales, lo que podría generar un impacto en el abasto de carne de cerdo y res para Xalapa y municipios cercanos.

“Hoy no va haber carne hasta que venga la alcaldesa y de una solución para nosotros”.