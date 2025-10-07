Niegan brote de coxsackie en primaria anexa a la Normal Veracruzana

octubre 7, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La autoridades de la Escuela Primaria Anexa a la Benemérita Escuela Normal Veracruz aseguraron que hasta el momento se reportan dos casos de coxsackie al interior de la institución, por lo que es imprecisa la información de un brote de este virus.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad académica y a los padres y madres de familia de la escuela primaria, aseguran que estos dos casos se presentaron en un grupo de segundo grado.

Los pequeños fueron atendidos oportunamente conforme a las indicaciones médicas y siguiendo los protocolos de salud escolar.

“Desde la identificación de estos casos, se implementaron de inmediato las medidas preventivas y de higiene correspondientes, tales como: limpieza y desinfección del aula y espacios comunes, reforzamiento de las acciones de higiene personal (lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y limpieza de superficies)”.

Asimismo, informaron que se estableció comunicación directa con los padres y madres de familia del grupo involucrado, con quienes se establecieron acuerdos para salvaguardar la integridad física de los estudiantes y prevenir la propagación del virus.

“La institución mantiene comunicación constante con las autoridades educativas y de salud, quienes han confirmado que no existe un brote generalizado ni motivo para suspender clases”.

Finalmente hicieron un llamado a mantener la calma y atender únicamente la información emitida por los canales oficiales de la escuela.