Naturalia: de refugio de fauna silvestre a parque abandonado en Xalapa

octubre 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. A menos de un año de haber sido inaugurado con bombo y platillo como un «Santuario de Vida Silvestre único en el país», el Parque Naturalia de Xalapa muestra un desolador panorama de abandono.

Visitantes y familias que acuden al recinto denunciaron de manera anónima que las promesas de un espacio de contacto con la naturaleza se están diluyendo entre maleza crecida, jaulas deshabitadas y un visible deterioro de las instalaciones.

Inaugurado el 24 de noviembre de 2024 con la expectativa de albergar a más de 300 animales, el parque se ha convertido en un símbolo de la falta de seguimiento y mantenimiento oficial.

«No tiene ni un año de inaugurado y me da tristeza ver que ya hay varias jaulas vacías y con la hierba muy alta, eso indica que está abandonado; lo más triste sería que los animales estén muriendo”, lamentaron los visitantes.

El contraste es alarmante: donde antes se prometía un refugio de fauna silvestre, hoy hay lodo, hongos y áreas resbaladizas que no solo opacan la belleza del lugar, sino que también representan un riesgo real para la seguridad de niños y adultos mayores.

“Yo vine cuando recién lo inauguraron y había muchos venados, hasta sueltos, y ahora solo quedan sus espacios vacíos. No soy veterinaria, pero el jaguar hace ruidos como si estuviera enfermo. Ojalá las autoridades presten atención y rehabiliten este espacio tan bonito”, indicó otra visitante.

Con letreros dañados y espacios que lucen completamente desmantelados, el Parque Naturalia está enviando una señal preocupante.

Los xalapeños hacen un llamado urgente a las autoridades para que actúen de inmediato y rescaten este proyecto antes de que el «santuario de vida silvestre» termine en el abandono total.