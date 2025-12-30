Brigada de Vigilancia Animal rescata 190 ejemplares de fauna silvestre en lo que va del año

Ariadna García/Xalapa, Ver. Durante el 2025, la Brigada de Vigilancia Animal ha logrado el rescate de 190 animales de fauna silvestre, los cuales han sido reubicados o canalizados para recibir atención especializada.

“Tan solo este año llevamos 190 animales de fauna silvestre rescatados, reubicados, y los que necesitan atención médica los canalizamos con las UMAs y con biólogos”, dijo el jefe de la Brigada Luis Urdanibia Amador.

Detalló que el tlacuache es la especie con mayor número de rescates, con 121 ejemplares, seguido de otras especies como murciélagos que ueron seis, cuatro colibríes, tres búhos y ocho loros, así como cacomixtles, iguanas, aves rapaces, reptiles y mamíferos.

El funcionario municipal expuso que en algunos casos, la Brigada llevó a cabo los decomisos por posesión ilegal.

“Estos animales han sido decomisados y puestos a disposición ante Profepa porque los tienen de una forma ilegal”, explicaron, al referirse principalmente a loros, cacatúas, lagartos y otras especies protegidas.

Asimismo, dio a conocer se han atendido animales lesionados, los cuales son trasladados para su rehabilitación, «cacomixtles que han estado lastimados los trasladamos a las UMAs”, indicaron.

De detectar algún caso o encontrarse guna de estas especes, la Brigada hizo un llamado a no intervenir directamente y hacer el reporte para dar la atención necesaria.

“La recomendación es realizar el reporte a nuestro C2 para poder acudir y verificar la situación”, señalaron, y agregaron que, de ser necesario, se da aviso a las autoridades federales.

Así , insistió en la importancia de no dañar a los animales silvestres, en especial a los tlacuaches.

“No hay que lastimarlos ni ponerlos en riesgo; sobre todo los talcuaches, hay que cuidarlos y protegerlos”.