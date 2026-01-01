Nahle propone aplicar el impuesto al hospedaje en infraestructura turística

enero 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La gobernadora Rocío Nahle García remitió al Congreso del Estado una iniciativa para modificar el Código Financiero de Veracruz, con el propósito de ampliar el destino de los recursos recaudados a través del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y permitir su aplicación en obra pública de interés turístico.

La propuesta, a la que se dio entrada durante la sesión de la Diputación Permanente del 31 de diciembre, también plantea modificaciones a la integración del Comité Técnico encargado de la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos, retirando el derecho de voto a los representantes del sector empresarial. Según el presupuesto 2026, se plantea la recaudación de 65 millones 647 mil 647 pesos por dicho gravamen.

En la exposición de motivos se señala que los recursos obtenidos por dicho impuesto han sido una herramienta clave para la promoción y difusión de las actividades turísticas en la entidad. No obstante, se argumenta que resulta necesario que estos ingresos también se destinen al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios turísticos, con un enfoque de turismo sostenible que incorpore valores naturales y culturales.

La iniciativa plantea que, ante la evolución constante de la industria turística en Veracruz, el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad total sobre el destino de estos recursos, al tratarse de fondos públicos cuya aplicación debe generar efectos positivos en la infraestructura turística, el empleo, la difusión y la promoción del patrimonio cultural y natural a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se destaca la necesidad de robustecer la infraestructura turística pública, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural y el bienestar de las comunidades locales.

Para ello, se proponen modificaciones a los artículos 113, 114 y 115 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Actualmente, el artículo 113 establece que los recursos del impuesto al hospedaje deben destinarse exclusivamente a la promoción turística; con la reforma, se permitiría también su aplicación en obra pública de interés turístico.

La propuesta establece que “el ingreso que perciba el Estado a través de la Secretaría, proveniente del impuesto y sus accesorios, se destinará única y exclusivamente a los conceptos de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios, a la realización de obras de infraestructura pública de interés turístico y, en general, a todas las actividades relacionadas con la actividad turística del Estado”.

En cuanto al artículo 114, actualmente el Comité Técnico está integrado por la gobernadora, siete funcionarios estatales y siete representantes del sector empresarial con derecho a voto.

Con la modificación, el Comité quedaría conformado por la gobernadora, las personas titulares de las secretarías de Turismo, Finanzas y Planeación (Sefiplan), Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Protección Civil, así como siete representantes del sector hotelero ante el Fideicomiso, quienes serán electos por las regiones turísticas y tendrán únicamente derecho a voz.

Entre las atribuciones del Comité Técnico se establece la elaboración y autorización de los programas de trabajo y del presupuesto de egresos para acciones de publicidad, promoción y difusión turística, prestación de servicios y realización de obras de infraestructura pública, tanto a nivel institucional como regional, con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

También deberá establecer, en coordinación con la Secretaría de Turismo, los criterios para las campañas estatales y regionales de promoción, así como supervisar y verificar la correcta implementación de las acciones de difusión turística y proponer programas de obra pública vinculados con la actividad turística del Estado.