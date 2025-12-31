Mujeres indígenas en el arte mexicano desde el siglo XVI hasta la modernidad contemporánea

diciembre 31, 2025

A través de una ambiciosa revisión histórica y estética, el Museo Nacional de Arte (MUNAL) presenta la exposición “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas”. Esta muestra, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), propone un análisis profundo sobre la construcción de los estereotipos y las formas en que se ha pensado y visualizado a las mujeres indígenas desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Una revisión crítica a través de cinco siglos de arte mexicano

La exposición está integrada por 148 obras que transitan desde pinturas y grabados novohispanos hasta piezas de grandes maestros como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo. Las curadoras, Andrea García y Ariadna Solís, diseñaron este recorrido para abrir preguntas ante lo que consideran “un pendiente histórico”, señalando que las imágenes seleccionadas se articulan de una forma profundamente política.

La narrativa curatorial examina las contradicciones entre la idealización de la mujer como símbolo de la madre patria y los estereotipos que históricamente las han invisibilizado. En palabras de las especialistas, la muestra busca reflexionar sobre cómo “debería” o no ser una mujer indígena, cuestionando los imaginarios colectivos que han prevalecido en la historia del arte.

Los cuatro núcleos temáticos que deconstruyen la identidad y el territorio

La muestra se divide en secciones estratégicas que permiten al espectador identificar la evolución de estos discursos visuales:

Reimaginar el origen: Este núcleo vincula a la mujer con el territorio y la fertilidad. Destaca la obra La tierra (1945) de María Izquierdo y el textil Huipil para Malintzin (2023). Aquí se analiza cómo figuras como la Malinche han sido fundamentales para imaginar el origen de lo “mexicano”.

Revestir la herencia: Se enfoca en los “marcadores raciales” construidos por el arte, como el cabello trenzado y el uso de textiles específicos. Obras de Lola Cueto y Raúl Anguiano ilustran cómo se establecieron estas características visuales.

Engendrar la tierra: Un espacio dedicado a la reapropiación técnica, donde las propias mujeres indígenas utilizan el textil y el bordado como medio artístico. Piezas de Natalia Toledo y Ofelia Gijón dialogan con grabados históricos de Jean Charlot.

Reconquistar la imagen: Analiza la presencia de la mujer indígena en medios de comunicación masivos, como revistas, carteles publicitarios y el cine, donde a menudo fueron idealizadas de forma alejada a sus realidades y deseos.

Un diálogo entre la tradición novohispana y la modernidad contemporánea

La exposición no solo muestra repeticiones, sino que también identifica “grietas dinámicas” que abren nuevas rutas de reflexión, como el proyecto Nguiu (2024), que aborda las diversidades de género en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, se exhiben retratos icónicos como el de Dolores del Río vestida de charra, evidenciando cómo la indumentaria tradicional fue utilizada para encarnar ideales nacionalistas.

“Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” permanecerá disponible para el público hasta el 25 de julio de 2026. Los interesados pueden acudir al MUNAL, ubicado en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.