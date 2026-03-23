Mueren dos pilotos tras choque de avión y camión de bomberos en NY

marzo 23, 2026

Dos personas fallecieron y al menos 40 resultaron lesionadas la noche del domingo cuando un vuelo de Air Canada colisionó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, informaron las autoridades.

Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aeronave; por otra parte, los heridos, entre pasajeros y bomberos, fueron trasladados a hospitales de la zona. Imágenes del siniestro muestran graves daños en la parte frontal de la aeronave.

El accidente ocurrió cerca de las 23:40 hora local, cuando el vuelo 8646 de Jazz Aviation, operado para Air Canada, procedente de Montreal, impactó contra un vehículo de bomberos que se desplazaba por la pista para atender otro incidente. Según Flightradar24, el avión, un CRJ-900 con 72 pasajeros y cuatro tripulantes, circulaba a unos 210 kilómetros por hora momentos antes del impacto.

Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, informó que dos empleados que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Según los primeros reportes, el camión de bomberos cruzaba la pista para responder a un incidente en un vuelo de United Airlines, cuyo piloto reportó “un problema con olor”. En una transmisión de radio, se escucha a un controlador autorizando al vehículo a cruzar parte de la pista y luego tratando de detenerlo: “Deténgase, Camión 1. Deténgase”, dice la comunicación, antes de desviar frenéticamente a una aeronave entrante.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) envió un equipo investigador al lugar para determinar las circunstancias del siniestro. El aeropuerto LaGuardia permanece cerrado mientras continúan las diligencias.