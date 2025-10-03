Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a los mares; zarpará este sábado

octubre 3, 2025

La Secretaría de Marina dio a conocer que, este sábado 4 de octubre, el buque escuela Cuauhtémoc volverá al mar y zarpará de Nueva York, Estados Unidos, rumbo a México, tras el accidente que sufrió en mayo pasado en el puente de Brooklyn, Nueva York, con saldo de dos tripulantes fallecidos.

⇒ Más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y oficiales navales se incorporarán al buque Escuela Cuauhtémoc para integrar el crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”, de retorno a nuestro país.

La Secretaría de Marina indicó que los cadetes viajaron a la ciudad de Nueva York para integrarse al “Embajador y Caballero de los Mares”, que saldrá desde el muelle 86 en Hudson River Park, en Nueva York, la tarde del sábado, luego de que buqye fuera reparado y se encuentra listo para zarpar con la tripulación.

“La Generación de Cadetes Navales 2022-2026 vuela con destino a la ciudad de Nueva York para incorporarse al crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia de México 2025″, a bordo del emblemático Embajador y Caballero de los Mares”, reportó la Secretaría de Marina.

Los cadetes partieron de la Heroica Escuela Naval de Antón Lizardo, y volaron a las 8 de la mañana a la ciudad de Nueva York. Se estima que estarán navegando durante un mes por aguas estadounidenses y nacionales para tocar tierra el 7 de noviembre en Cozumel, Quintana Roo.

El pasado 20 de septiembre, la Marina informó, “se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones, asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su Arboladura y Jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela”.