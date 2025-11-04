Motín en Cereso de Aguascalientes deja varios reos lesionados

noviembre 4, 2025

Un motín al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) para varones de Aguascalientes dejó al menos 22 reos lesionados, tres de consideración; además de que también se produjo un incendio de colchones, pertenencias y ropa de los presos.

Estos hechos provocó una gran movilización de policías municipales, estatales, además de elementos de la Guardia Nacional; personal de la 14 Zona Militar también hizo acto de presencia a las afueras del Cereso de Aguascalientes capital, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera 70 poniente.

Asimismo, al penal ingresaron bomberos municipales y paramédicos de la Cruz Roja y del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes. En tanto, al exterior de la penitenciaría se encontraban decenas de familiares de los reos, en virtud de que es día de visitas.

Alrededor de las 11:47 horas, Manuel Alejandro Barcenas Martínez, director del Cereso, informó los nombres de los tres lesionados de consideración, mismos que son internos del bloque 6. Los lesionados fueron identificados como Juan Bulmaro Gutiérrez García, Juan César González Ramírez y José Abraham Torres Quintero, mismos que fueron trasladados a nosocomios públicos.

Al momento de dar la información, el funcionario estatal fue increpado por familiares de los internos quienes acusaron que a sus parientes les cobran 3 mil pesos semanales por derecho de cuota; además, denunciaron la venta de drogas en el propio penal.

⇒ Ante esta situación, la carretera 70 poniente fue cerrada al paso vehicular, mientras que al interior y al exterior del penal se mantuvieron elementos de diversas corporaciones. Además, fueron desalojados los juzgados familiares y penales, así como edificios cercanos.