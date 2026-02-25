Montan guardias para impedir invasión de humedales

febrero 25, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la colonia 6 de Junio y sectores aledaños a la Reserva del Tronconal se mantienen en vigilancia permanente tras frustrar un intento de invasión en terrenos destinados a servicios públicos y preservación ecológica.

De acuerdo con Andi Uriel Hernández Sánchez, vocero del Movimiento Antorchista en Veracruz, un grupo de aproximadamente 40 personas ajenas al asentamiento intentó apoderarse de tres hectáreasde terreno la tarde-noche del martes 24 de febrero, lo que desató una movilización ciudadana para proteger los espacios reservados para clínicas, escuelas y áreas deportivas.

La zona en conflicto es vital para el ordenamiento urbano de la región, ya que estos predios forman parte del plano oficial del asentamiento y son requisitos legales para avanzar en el proceso de regularización.

Los colonos destacaron que en estos espacios se proyecta la construcción de un centro de salud que daría servicio a miles de familias de la periferia este de Xalapa. La incursión de los ocupantes, quienes alegaron contar con el respaldo de «gente poderosa» en dependencias gubernamentales, fue vista como una amenaza directa al bienestar futuro y a la legalidad de sus patrimonios.

Uno de los puntos de mayor tensión se localiza en la colindancia con el fraccionamiento Lomas de Santa Fe (Homex), donde se ubica una laguna y un sistema de humedales considerado zona protegida.

Los vecinos denunciaron que los invasores realizaron quemas en la vegetación de este ecosistema para delimitar lotes, una acción que además de ser un delito ambiental, pone en riesgo la seguridad de las viviendas cercanas.

El área es considerada no habitable debido a su naturaleza hídrica, por lo que su ocupación representaría un peligro inminente ante posibles inundaciones o deslaves.

Exigen que se garantice el respeto a las áreas comunes y se castigue a quienes promueven asentamientos irregulares en zonas de riesgo, subrayando que la preservación de los humedales y de los espacios para servicios de salud no es negociable para la comunidad de la 6 de Junio.