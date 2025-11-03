Mon Laferte regresa a los escenarios mexicanos con su tour Femme Fatale 2026

noviembre 3, 2025

La reconocida cantante méxico-chilena Mon Laferte confirmó su esperado regreso a los escenarios con la gira Femme Fatale 2026, una serie de presentaciones que marcarán una nueva etapa en su carrera. Con esta propuesta, la artista busca conectar de nuevo con su público a través de un repertorio que combina pop alternativo, jazz y poesía musical, plasmando una versión más madura, experimental y poderosa de sí misma.

Femme Fatale llegará a seis ciudades mexicanas con un espectáculo inolvidable

La gira comenzará el 11 de abril de 2026 en Mérida, en el Foro GNP Seguros, y continuará el 23 de abril en Puebla con un concierto en el Auditorio GNP Seguros. Más adelante, el público de Querétaro podrá disfrutarla el 25 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, mientras que Guadalajara recibirá a Mon Laferte el 30 de abril en el Auditorio Telmex.

El tour cerrará con dos fechas muy esperadas: Monterrey el 27 de mayo en el Auditorio Citibanamex, y finalmente la Ciudad de México, donde la cantante se presentará el 29 de mayo en el Palacio de los Deportes. La preventa Banamex se realizará el 6 de noviembre a las 11:00 a.m., una oportunidad imperdible para asegurar un lugar en esta experiencia musical.

Su más reciente producción, Femme Fatale, está compuesta por 14 canciones en las que Mon Laferte se adentra en un territorio sonoro oscuro, elegante y profundamente emocional. Inspirado en la figura de la “femme fatale”, el álbum refleja la dualidad entre fuerza y vulnerabilidad, y traduce esa energía en un lenguaje musical que fusiona armonías de jazz y frescura pop.

El tema que cierra el disco, “Vida Normal”, se distingue por su honestidad y su tono melancólico. La canción retrata “la rutina cotidiana entre cigarrillos, café y el cansancio”, exponiendo con ironía la búsqueda de calma frente al desorden interior.

Entre los temas más destacados del álbum se encuentran “Esto Es Amor”, en colaboración con Conociendo Rusia, y “La Tirana”, junto a Nathy Peluso. Además, la artista presenta colaboraciones inéditas con Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en la conmovedora canción “My One And Only Love”, un encuentro generacional entre voces que representan lo más destacado de la música en español.