México prepara registro obligatorio de celulares en 2026

diciembre 12, 2025

A partir del 9 de enero entrará en vigor el registro de líneas celulares 2026, una medida que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó para identificar a cada usuario de telefonía móvil en México. Según la autoridad, el registro de líneas celulares 2026 busca disminuir el uso de teléfonos anónimos en actividades delictivas y establecer un sistema uniforme entre operadores y clientes. Desde su publicación oficial, el proceso avanzará bajo lineamientos claros que consideran a todos los usuarios, tanto de líneas nuevas como activas.

La CRT estableció que cada línea deberá vincularse a una persona física o moral. Para las primeras, la documentación requerida incluye credencial de elector o pasaporte, así como la CURP. Para las segundas, será indispensable añadir el RFC. La autoridad explica que este proceso ya opera en servicios de pospago, por lo que ahora se extenderá a toda la telefonía móvil con el fin de evitar el anonimato.

Además, los operadores deberán resguardar la información bajo los criterios de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Con ello, la CRT afirma que la medida se ajusta a estándares internacionales y contribuye a fortalecer la confianza en el uso de dispositivos móviles.

Los lineamientos se activarán el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Luego, durante los primeros 30 días, empresas como Telcel, AT&T, Movistar y Altán deberán habilitar plataformas específicas para que los usuarios completen su registro. Posteriormente, cada operador contará con un plazo de 120 días para consolidar el proceso entre todas sus líneas activas.

Este periodo será fundamental para que millones de usuarios actualicen su información. Por eso, las compañías deberán comunicar de forma amplia los pasos a seguir, así como ofrecer alternativas presenciales y digitales. De igual manera, el gobierno supervisará el avance en cada etapa para garantizar que se cumplan los lineamientos sin excepciones.

La CRT confirmó que todas las líneas no registradas serán suspendidas después de junio de 2026. Las autoridades explican que esta sanción pretende asegurar que no queden números activos sin identificación, ya que este tipo de líneas representan un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, la suspensión no será inmediata durante los primeros meses, pues los operadores deberán informar a sus clientes antes de aplicar cualquier bloqueo.

Mientras tanto, continúa una prueba piloto para evaluar el comportamiento del sistema y ajustar los procesos antes de su aplicación definitiva. Algunos análisis anticipan que la implementación del registro podría generar aumentos en los costos del servicio durante 2026, debido a la inversión tecnológica requerida por los operadores.

Con este esquema, la CRT pretende que el país avance hacia un modelo de uso más controlado de la telefonía móvil. Aunque los lineamientos exigen un esfuerzo importante de actualización, la autoridad asegura que el proceso permitirá mejorar la trazabilidad de las líneas y reducir riesgos asociados a delitos cometidos mediante llamadas anónimas.