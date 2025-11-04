Llegó Mauricio con su Dr. Beckmann

noviembre 4, 2025

Ayer la gobernadora Rocío Nahle García, posteó una fotografía acompañada de Mauricio Rosaldo, en donde informa que este último habría presentado su nombramiento como delegado de la Fiscalía General de la República signado por el Fiscal Gertz Manero, la mandataria veracruzana concluye reconociendo la preparación del nuevo funcionario federal y asegurando que será un elemento clave en la conformación de la paz y el combate a la delincuencia.

Para nadie es un secreto que Rosaldo García, cuenta con amplia experiencia tanto en lo académico, como en lo laboral en materia de combate a la corrupción, perooooo la realidad es que al interior de la Delegación tendrá que desmantelar toda esa red de bonitas personas, que le habría dejado plantadas el delegado saliente Gonzalo Medina Palacios, quien habría hecho un equipo de trabajo engrasado con aquel antaño poderoso secretario de Gobierno, e hijo pródigo de la negritud, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, aquel funcionario que logró acumular mucho poder, tanto que se mareó y pensó que podría ser gobernador, supongo que lo haría a golpe y porrazo, porque gracia, carisma y oficio político jamás tuvo.

Cuentan que Rosaldo García, llegó al edificio del Coyol con el Dr. Beckmann en mano, cepillos y escobetas, pidiendo renuncias a los subdelegados y supongo que la razia llegará hasta donde tenga que llegar, porque simple y llanamente el hedor a corrupción y putrefacción de la delegación, ya cruzaba fronteras y más allá, imagínate lector, lectora querida, luego de casi 7 años que llevaba ya el señor Medina Palacios ahí postrado, lo que se habrá podido haber hecho ahí…

No está ni fácil, ni bonita la encomienda del muchacho, pero habrá de hacerlo bien, no hay otra.

Cosas de la vida y menudencias

¡No bueno! Y a cada capillita le llega su fiestecita, resulta que el magistrado Bernardo Bátiz, quien preside la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, arrancó el rosario de sanciones que seguramente tendrá ya previstas y ayer lunes, encarrerado el hombre suspendiendo a un juez de Distrito radicado en Colima, debido a un notorio “desvío de la legalidad”, puesto que habría reducido penas en al menos 4 asuntos, relativos a procesos concernientes con la portación y posesión de armas de fuego, así como estupefacientes.

Eso habrá de servir de inspiración, para que doña Paulina Ahumada, nos alegre la semana sancionando por notorios desvíos de la legalidad a los miembros del Poder Judicial que han abusado de su sillita… que han sido bastantitos ¡Caray!

Así las cosas queridos míos, nos leemos mañana.