Las camionetitas

agosto 20, 2025

Lector, lectora querida, si hay una institución que nos ha acompañado para bien o para mal, en el devenir de nuestras vidas, ésa es el Instituto Mexicano del Seguro Social que fue fundado allá por el año de 1943, en tiempos de uno de los jarochos más ilustres, don Manuel Ávila Camacho, el IMSS nació con la noble misión de proteger a los trabajadores y a sus familias; fue uno de los cimientos del México que soñaba en la modernidad, el de las grandes fábricas, el de la clase obrera organizada y el de la política social que presumía justicia… nada de ese sueño quedó.

En sus mejores años, el IMSS fue uno de los grandes símbolos patrios: hospitales que eran orgullo, médicos respetados y guarderías que daban paz a las madres trabajadoras y fue real, no me lo estoy inventando el doctor Lenz del Río, mi abuelo Alfre; trabajó muchos años para esa benévola institución.

Claro que el instituto se expandió con la bonanza petrolera y se convirtió en un referente latinoamericano, como olvidar al pariente pobre venido a más, porque empezó a trabajar en el “Seguro” o el vecino que agrandó su casa con aquellos salarios maravillosos, porque aquellos años, no solo los médicos tenían buenos salarios, también los administrativos y hasta los afanadores la armaban en grande

Pero, ¡ay Dios mío!, como todo en este país, empieza muy bonito y ¡pum! se va todo a la tiznada “Adán Augusto López dixit”, resulta que con la crisis de los ochenta y noventa, las finanzas se tambalearon, llegaron las quejas, las filas eternas, la falta de medicinas y la pesada burocracia que lo llevó de ser una institución tan querida, en una institución temida.

Hoy, el IMSS es un gigante con más de 80 años, que carga en la espalda la salud de más de 70 millones de mexicanos, que ha vivido entre la modernización y rezago, entre la nostalgia de lo que fue y la urgencia de lo que debe ser, pero eso sí, aunque todos nos quejamos del Seguro, la verdad es que sin él, medio país estaría a la intemperie.

Al momento, existe un plan en marcha para que en el futuro, dice la presidenta Sheinbaum que lo quiere para el 2027, los usuarios de los servicios de salud en México, federales, estatales, militares, marinos y petroleros; puedan acceder de manera flexible a servicios médicos, independientemente de la institución a la que estén afiliados, gracias a la credencialización digital y el intercambio de información, pero en tanto existe mucho por hacer para mejorar.

Es por ello que es una buena noticia que el modelo de las famosas Camionetitas de la Salud, que ideó siendo gobernadora electa doña Rocío Nahle, sean replicadas por el Gobierno de México con las Rutas de la Salud, que ayer fueron puestas en marcha por la propia presidenta Sheinbaum.

Te cuento lector, lectora querida que en tres meses las camionetitas blancas, repartieron más de cinco millones de medicinas e insumos en todos los rincones de Veracruz, esto representa un 83 por ciento de cobertura y se alcanzaron clínicas, hospitales y hasta los oncológicos, ahora con las Rutas de la Salud, el gobierno de México puso 29 unidades adicionales, que garantizarán el 100 por ciento de cobertura en nuestro estado todo esto con inventarios semanales, para que ningún centro de salud se quede vacío y poco a poco se recupere la dignidad en los servicios de salud mexicanos.

Cosas de la vida y menudencias

El pasado lunes, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López, ambos con un hambreeee de poder como pocas, se sabe por publicaciones diversas, que en la reunión los coordinadores hablaron de un ambicioso periodo de sesiones a iniciarse en septiembre próximo, además se comprometieron a sacar avante al menos 30 instrumentos jurídicos pendientes o para modificación, pero de lo que no hablaron, fue de la incomodidad que ha causado Adán Augusto como coordinador de la bancada, es decir ni lo ratificó, porque no le corresponde a ella, pero tampoco le dio las gracias, simplemente lo dejó en el limbo…