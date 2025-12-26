Lamine Yamal, el futbolista con más regates completados en 2025

diciembre 26, 2025

Lamine Yamal rompió récords históricos este 2025 al convertirse en el único futbolista, además de Neymar, en completar más de 300 regates exitosos en un año natural, con un total de 307 desde el extremo izquierdo del FC Barcelona.

El joven español de 18 años provocó estragos constantes a las defensas rivales cada vez que recibió el balón, superando a todos los competidores y confirmando su estatus como uno de los mejores del planeta en un año de grandes desafíos.

Nadie acumuló más regates que el futbolista culé en este 2025, de acuerdo con datos de Sofascore, que registran estadísticas desde 2016; su cifra lo catapulta como uno de los mejores regateadores del mundo.

Sin embargo, quedó lejos del récord de Neymar, quien en 2017 alcanzó la cifra de 335 regates completados, 28 más que Yamal, mientras jugaba en el FC Barcelona hasta el verano, antes de su traspaso al PSG.

Por su parte, Lionel Messi ocupa el tercer escalón histórico con 260 regates y domina cinco posiciones del top 10 anual, aunque los datos cubren solo la última década, cuando ya había evolucionado su estilo de juego.