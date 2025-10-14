La otra tragedia, la invasión de las fake news

octubre 14, 2025

La miseria humana no se mide en metros cuadrados, ni en grados centígrados, se mide en los gestos del aprovechado, en el silencio del cobarde, en la lengua de la calumnia mal intencionada, esa que se repite incesantemente.

La miseria humana se reconoce en esa mirada que no sabe mirar al otro, que solo ve oportunidades para llevar agua para su molino, para tomar ventaja o para destruir lo que no puede poseer, hay quienes antes caminaban por la vida regando su miseria en bares y cafeterías y de ahí no pasaba, hoy al amparo del anonimato que brindan las redes sociales, esa pandilla de miserables postean no ejerciendo su libertad de expresión ¡No! Ellos ejercen algo que está mucho más cercano al libertinaje.

El pasado fin de semana en el norte del estado, particularmente en Poza Rica se vivió una tragedia inmensa, hubo gente que no solo perdió su patrimonio, perdió mucho más que solo lo material, afortunadamente paró de llover y hoy queda limpiar, recuperar, levantar y eventualmente el sol volverá a salir y saldrá para todos.

En medio de todo esto, se libra una batalla silenciosa, la de la mentira, pero no esa mentira que antes se confesaba en la parroquia del pueblo ¡No! Esta es una mentira mucho más dañina; esa mentira la defino yo lector, lectora querida, como una nueva especie de veneno que viaja por redes sociales y se disfraza de “urgente”, “confirmado” o “me lo dijo un primo en Protección Civil” o “esa noticia viene de alumnos de la Universidad Veracruzana” o “lo dijeron en la mañanera”

Las llamadas fake news, son el desastre sumergido al fondo del desastre mismo y destruyen a su paso la esperanza y la fe de las víctimas de la tragedia y es que mientras la gente hace el recuento de los daños y espera la ayuda, alguien llega y graba en un video, alguien más la adorna y llega quien buscando jalar agua para su molino capitaliza el dolor ajeno, luego de que el miedo hiciera su trabajo.

Y lo peor es que esos miserables, son los que quieren llegar a ser gobernadores ¡Válgame la tiznada!

Cosas de la vida y menudencias

Ayer siguió funcionando el puente aéreo hacia Texcatepec, Zacualpan, Ilamatlán, Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero con 12 aeronaves operando de manera coordinada con las secretarías de Marina y la Defensa Nacional, además del Gobierno del Estado de Veracruz, Telmex, Pemex y del Gobierno de Tamaulipas.

Hay un hecho irremediable y es que las lluvias han dejado de ser atípicas y hoy por hoy hay que estar preparados y educarnos mi gente… a cuidar el medio ambiente.