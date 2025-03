“La oposición no lo entiende, ahora el pueblo de México está empoderado”, responde Sheinbaum a adversarios

marzo 16, 2025

Sin referirse directamente a los grupos de encapuchados que ayer quisieron vandalizar la fachada de Palacio Nacional, la científica les reiteró que “cuando un pueblo conoce la fuerza de la unidad, nada lo puede detener”.

Pone en marcha construcción de carretera Macuspana – Escárcega, e inaugura potabilizadora “El Carrizal II”.

Carlos Guzmán | Enviado, Centro, Tabasco.- Sin citar de manera directa lo acontecido la víspera en el Zócalo de la Ciudad de México, donde un grupo de encapuchados, que en redes sociales se les denunció por estar ligados a la oposición (Marea Rosa), que también irrumpiera en el Senado y ahora intentaren aprovechar la jornada de Vigilia y Luto Nacional (por el hallazgo en Jalisco de un centro de extensión del Cártel

Jalisco Nueva Generación) para intentar vandalizar y arrojar pintura roja a la fachada de Palacio Nacional, este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le reiteró a estos grupos que “ lo que no entienden es que (contrario al pasado), hoy México está empoderado”.

Y fue durante su discurso al poder en marcha la

planta potabilizadora “El Carrizal II”, donde la primera mandataria de la nación dio la respuesta más clara para sus detractores.

“Es un momento muy especial para nuestro país.

La oposición no lo entiende, los adversarios no lo entienden, otros que se beneficiaron durante años de los gobiernos no lo entienden, pero es muy sencillo: el pueblo de México hoy está empoderado. Cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener, y eso es lo que está viviendo hoy nuestro país: la fuerza, el poder, la dignidad de su pueblo, que es lo que nos hace únicos en todo el mundo en este gran momento de la Cuarta Transformación”.

Tras indicar lo anterior, la jefa del Poder Ejecutivo federal también les recordó que ello, es porque el movimiento que encabeza, le esa dando continuidad a lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el seguro en territorio, con la gente.

“Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el gobierno, siempre dijimos que íbamos a dar continuidad al proyecto, que nunca íbamos a traicionar al pueblo. Dar continuidad quiere decir, seguir gobernando con principios: con el principio de honestidad, el principio de honradez; el principio que nos guía en el sentido de que los recursos que tienen los gobiernos no son de los gobiernos, son del pueblo de México, y que nadie puede tomar el recurso sagrado del pueblo de México. El principio de seguir en territorio, nunca alejarse del pueblo, siempre estar cerca, escuchar, escuchar los problemas para poder estar atentos a resolverlos. Por eso, viajamos viernes, sábado y domingo fuera de la Ciudad de México; si podemos más, más, para poder informar, para poder escuchar la problemática y poder siempre estar atentos”. Abundó.

Previo a este último evento con el que cerró su gira del fin de semana por Chiapas y Tabasco, Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio de la construcción de la carretera Macuspana – Escárcega, la primera mandataria de la nación también aludió a este hecho al indicar:

“Ya ven los adversarios, ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, pues menos les va a servir ahora, porque el pueblo de México está consciente, muy, muy empoderado, me gustó la frase que usó Javier que dijo, hay mucha Presidenta, no m, no hay mucha presidenta, hay mucho pueblo, hay mucho pueblo de México, eso es lo que nos da fuerza a la Presidenta al gobernador y a todo el país”. Indicó.

Tras ello, la científica junto con parte de su gabinete, se reunió con el del gobernador de Tabasco, Javier May, a fin de revisar el avance de la aplicación de los programas sociales federales en la entidad, así como de la estrategia de seguridad, la cual ha reducido la incidencia delictiva en la entidad por la pugna entre los carteles de Sinaloa y el del Jalisco Nueva Generación y su brazo armando, denominado “La Barredora”, tras el cambio del titular de esta área, con el apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Luego de esto, Sheinbaum sostuvo una comida privada con el mandatario estatal, tras lo cual retornó a la Ciudad de México.