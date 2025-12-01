La México recibirá por primera vez a Los Ángeles Azules, una fiesta masiva de cumbia asegurada

diciembre 1, 2025

El momento que sus fans habían esperado finalmente llegó. Los Ángeles Azules, orgullo de Iztapalapa y una de las agrupaciones más queridas del país, anunciaron su debut en la Plaza de Toros La México el próximo 6 de junio, un escenario que promete convertirse en el epicentro de una celebración histórica. El anuncio sucede después de que la agrupación agotara por completo sus conciertos del 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional, confirmando una vez más su enorme poder de convocatoria.

La emoción por esta presentación crecerá aún más con la Preventa Banamex del 4 de diciembre, seguida de la venta general el 5 de diciembre, un proceso que seguramente atraerá a miles de seguidores buscando asegurar su lugar en esta fiesta monumental de cumbia.

Un lanzamiento exitoso que confirma su impacto musical contemporáneo

La agrupación llega a esta nueva etapa respaldada por el éxito de “Si Sabes Contar”, su más reciente sencillo que ya está causando sensación en plataformas digitales. La canción ha logrado posicionarse rápidamente entre las favoritas del público gracias a su frescura y al talento de Luck Ra y Yami Safdie, quienes participan en los micrófonos y aportan un estilo que complementa el sonido inconfundible de Los Ángeles Azules.

“Si Sabes Contar” refleja cómo la banda ha sabido renovarse a lo largo de los años sin perder su esencia, conectando con nuevas generaciones mientras fortalece su repertorio con temas que se han convertido en parte indispensable de la cultura musical del país. https://youtube.com/watch?v=_xKTTYTKYhw%3Fsi%3D_D9D1YQuJmc_h9Au

Reconocimientos destacados que consolidan una trayectoria llena de éxitos globales

La calidad y el impacto de la agrupación también quedan demostrados a través de reconocimientos internacionales. Billboard incluyó su éxito “Nunca Es Suficiente” en la lista de 50 Latin Essential Songs of the Decade, además de otorgarle el premio Regional Mexican Song of the Year en los Premios Billboard 2020. La canción hizo historia al mantenerse 52 semanas consecutivas en el primer lugar de ventas en Amprofon, un logro que pocos artistas pueden presumir.

En el terreno digital, Los Ángeles Azules registran más de 17 millones de oyentes mensuales, colocándose entre los 500 artistas más escuchados de Spotify a nivel mundial. Su alcance demuestra cómo la cumbia mexicana continúa cruzando fronteras y conquistando nuevos públicos.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha llevado su música a ciudades de México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Argentina, Colombia e Inglaterra, mostrando la fuerza universal de su propuesta. Para 2026 ya preparan una nueva gira por Estados Unidos, reafirmando su lugar como embajadores globales de la cumbia desde Iztapalapa.

Una fecha histórica que celebra el poder de la cumbia en la capital mexicana

El debut de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros La México no solo será un concierto, sino un acontecimiento que quedará registrado en la historia de la música nacional. La noche del 6 de junio promete ser una explosión de ritmo, energía y tradición, acompañada por miles de voces que harán vibrar uno de los recintos más emblemáticos del país.

Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex el 4 de diciembre y en la venta general el día siguiente. Todo apunta a que esta será una celebración inolvidable de cumbia al ritmo inconfundible de Iztapalapa para el mundo.