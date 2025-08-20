La magia del cine italiano llega a la Cineteca Nacional con diez filmes

agosto 20, 2025

La Cineteca Nacional México, en alianza con la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México, presenta la 4° Semana de Cine Italiano, un ciclo que reúne una selección de 10 películas recientes que muestran la diversidad narrativa y estética del cine contemporáneo italiano. La muestra se realizará del 20 al 27 de agosto y reafirma el diálogo cinematográfico entre ambos países en torno a identidades, memoria y evolución social.

Diversidad temática en el cine italiano: exploración de géneros y narrativas

A diferencia de una curaduría centrada en un solo eje, esta edición apuesta por un mosaico de géneros: dramas realistas e históricos, historias de amistad en contextos bélicos, relatos sobre mafias, búsquedas personales y comedias de reencuentro generacional.

Entre los títulos destacados se encuentra Campo de batalla (Campo di battaglia), dirigida por Gianni Amelio y basada libremente en la novela La Sfida de Carlo Patriarca, que explora la amistad entre dos médicos con ideales contrapuestos durante la Primera Guerra Mundial. También figura ¡Gloria!, de Margherita Vicario, un drama de época donde la música barroca se transforma en sonidos pop, planteando un cruce creativo entre tradición y contemporaneidad.

En el terreno de la comedia, Un Ferragosto más (Un altro ferragosto) de Paolo Virzì retoma a las familias que el cineasta reunió en 1996 en Vacaciones de Verano, ahora desde una nueva perspectiva de madurez y memoria.

Identidad, poder y relaciones humanas: el reflejo de la sociedad italiana en el cine

El programa no solo busca entretener: propone una inmersión en tensiones políticas, construcción de vínculos y transformaciones sociales. Títulos como Berlinguer. La gran ambición (Berlinguer. La grande ambizione) y Cartas sicilianas (Iddu – L’ultimo padrino) abordan figuras y entornos ligados a estructuras de poder y memoria histórica.

Mientras tanto, filmes como La vida al lado (La vita accanto) y A pesar (Nonostante) se inclinan hacia lo íntimo, explorando emociones contenidas y dinámicas familiares. La selección se complementa con visiones contemporáneas de tensión y atmósfera como Caracas, Confidencia (Confidenza) y Adagio, que expanden el espectro emocional del ciclo.

Programación completa de la Semana de Cine Italiano: diez miradas del cine reciente

Programación: Campo de batalla (Campo di battaglia, Gianni Amelio, Italia, 2024); Berlinguer. La gran ambición (Berlinguer. La grande ambizione, Andrea Segre, Italia, 2024); ¡Gloria! (Margherita Vicario, Italia-Suiza, 2024); La vida al lado (La vita accanto, Marco Tullio Giordana, Italia, 2024); Cartas sicilianas (Iddu – L’ultimo padrino, Fabio Grassadonia, Italia-Francia, 2024); A pesar (Nonostante, Valerio Mastandrea, Italia, 2024); Caracas (Marco D’Amore, Italia, 2024); Confidencia (Confidenza, Stefano Sollima, Italia, 2023); Adagio (Stefano Sollima, Italia, 2024); Un Ferragosto más (Un altro ferragosto, Paolo Virzì, Italia, 2024).

La Semana ofrece así un panorama compacto y representativo del pulso creativo italiano actual.