La exposición “Gran Fuerza de México” acerca el trabajo del Ejército a las familias en el parque Juárez

enero 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El parque Juárez es sede de la exposición “La Gran Fuerza de México, siempre por ti, siempre por México”, un evento que permite a niñas, niños y adultos conocer de cerca las labores que realiza el Ejército Mexicano a través de distintos módulos interactivos.

La teniente de cirujano dentista Dafna Denisse Castañeda Calvo explicó que la exposición muestra parte del trabajo cotidiano del personal militar.

“Trajimos unos módulos de sanidad, de equipo, transmisiones y el del binomio canófilo. Cada módulo consiste en una cierta tarea que nosotros realizamos, trajimos un poco de lo que hacemos en el Ejército”, señaló.

En el módulo de sanidad, el público puede conocer el contenido de los botiquines y el equipo médico que utilizan en campo.

“Les explicamos lo que contienen los botiquines, las camillas y todo lo que nosotros ocupamos”, detalló.

En tanto, en el área de vestuario y equipo, las familias pueden observar y cargar el equipo que utilizan diariamente los elementos castrenses.

“Les enseñamos los uniformes, los cascos y los chalecos. Un chaleco pesa aproximadamente tres kilos y es lo que utilizan diario y todo el día”, comentó la teniente.

Otro de los espacios es el módulo de transmisiones, donde se muestra el equipo que se emplea durante las operaciones, «es todo lo que ellos llevan a operaciones y se les da su explicación”, indicó.

Uno de los módulos que más llama la atención es el del binomio canófilo, donde participa Lencero, un can entrenado para la detección de enervantes.

“Ahorita trajimos este perrito para hacer demostraciones y convivir con la gente”, explicó Castañeda Calvo.

Destacó que el principal objetivo de la exposición es fomentar la cercanía con la ciudadanía, «nuestro objetivo es hacer convivencia con el público en general, que los niños y las familias conozcan en qué casos nos involucramos y cómo utilizamos cada uno de estos equipos”.