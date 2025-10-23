La casa de don Fidel está al borde del precipicio en Tlalnelhuayocan

octubre 23, 2025

Por las lluvias continúa deslavándose la tierra y creciendo el peligro para varias familias

Juan David Castilla/Xalapa. A cuatro años de la formación de un socavón que puso en riesgo la estabilidad de varias viviendas, residentes de la privada Cuauhtémoc, también conocida como El Durazno, en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan continúan enfrentando un peligro latente.

Al menos cuatro domicilios se encuentran en grave riesgo de colapso, una situación que se agrava con la reciente temporada de lluvias.

La problemática se remonta a septiembre de 2021, cuando una torrencial lluvia provocó un deslizamiento de tierra significativo en los alrededores de las casas. Pese a que el peligro es evidente, las familias afectadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues no cuentan con un sitio alternativo para reubicarse.

Fidel Hernández Jiménez, un afectado de 70 años cuya casa, habitada por siete personas (cuatro adultos y tres menores), es la más cercana al derrumbe, lamentó la inacción de las autoridades.

“Queremos que nos ayuden porque se está agravando mucho y no podemos hacer nada nosotros», declaró el señor Hernández, quien ha residido en la propiedad por más de 40 años.

Según los vecinos, el socavón mide aproximadamente 10 metros. Ante la falta de respuesta oficial, Hernández Jiménez y otros colonos se han organizado para realizar acciones paliativas, como la compra e instalación de tubería para canalizar los escurrimientos de agua y evitar que se siga reblandeciendo la tierra, una medida que, según él, ha impedido que el derrumbe avance hasta la calle.

La principal demanda de los afectados es clara: la construcción urgente de un muro de contención y la correcta canalización de las aguas pluviales.

Pese a haber exhortado a las autoridades locales, incluyendo a personal de Protección Civil, los residentes afirman haber sido ignorados, lo que ha profundizado su temor ante la posibilidad de que sus hogares, construidos en el sitio desde hace décadas, se desplomen en cualquier momento.

Los afectados esperan una pronta respuesta oficial para la realización de inspecciones geológicas que permitan evaluar y mitigar la grave situación.