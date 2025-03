LA AUDIENCIA DE JORGE “N” Y PORQUÉ ESTABA TAN ENVALENTONADO

marzo 28, 2025

Ahora se sabe que el ex fiscal Jorge “N” estaba viendo claramente su futuro en la audiencia de este miércoles en Pacho Viejo, donde quedó vinculado a proceso por el delito de tortura.

Aparte de los 3 años y pelos que tiene en la cárcel, el ex funcionario yunista podría recibir una sentencia hasta de 20 años.

Según los presentes en la sala (por cierto, sin aire acondicionado, en un espacio muy confinado), al ex fiscal le brotó la soberbia con la cual fue muy conocido; llegó retador, envalentonado, amenazante, con tres abogados para su defensa que —dicen— son algo así como “chuchas cuereras” en la litigación penal.

El asunto es que tenían un argumento muy endeble: que la acusación ya era cosa juzgada.

Pero nunca hubo tal, pues el caso nunca llegó a manos de un juez (hecho que se está cumpliendo hasta ahora).

Ya desde ahí su defensa difícilmente podía quitarle la vinculación a proceso, pero sus abogados dicen que van a impugnar ante un juez federal.

La actitud de Jorge “N” llegó a un extremo en que amenazó al juez y le faltó al respeto en plena audiencia al decirle: “Véame a los ojos como hombre; le advierto si me vincula, es una injusticia y lo voy a encarcelar”.

Uno pensaría que el acusado enloqueció y podría tener cierta lógica su pérdida de la razón: hablamos de una persona que apenas hace unos años tenía dinero, hermosa familia, protección e influencia, pero que perdió todo y ahora está en la misma cárcel a donde metió a los enemigos políticos que les señalaba su jefe, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En esa misma celda también estudia su defensa, cuando antes lo hacía en un cómodo despacho.

Así que Jorge “N” podría ya estar en un nivel de angustia terrible por todo lo que le está pasando y eso se reflejaba en la actitud de este miércoles, cuando de la nada tuvo ese exabrupto confrontando al juez.

A lo envalentonado que estaba, se le puede sumar la desesperación de ver que su argumento no lo ayudaba.

Por cierto, otra estrategia utilizada por su defensa fue la de extender la audiencia más del tiempo necesario con alegatos muy reiterativos. La idea era cansar con debates extensos, demasiado técnicos, con mucho contexto y chorro de labia. Lo que parecía una audiencia que se podía resolver rápido (se supone que para eso ya son orales) terminó extendiéndose por 16 horas.

Existe también otra versión del porqué la actitud retadora del ex fiscal general del estado (quien permanecerá en el bote todavía un rato más) y se trata de un tema político-electoral próximo.

Le explico: es altamente probable que Morena gane una de las joyas más preciadas de la corona: el puerto de Veracruz, bastión del PAN y el PRI por décadas.

En los pasillos del poder (abrazo, patrón) se habla de que en el puerto dejarían de operar los que actualmente tienen intereses en el Palacio Municipal por una sencilla razón: entrar en el ánimo de la Cuatro Té “entregando” el puerto de Veracruz, lo que para los “morenos” sería un festejo en grande.

Pero como dice el meme de Thanos: “¿A qué costo?”

(La verdad, la “entrega” no es necesaria; los números favorecen enormemente a la futura candidata de Morena, Rosa María Hernández Espejo, pero es muy probable que los actuales administradores de la plaza quieran vender la “entrega” como un acto de sumisión).

Y es que el ayuntamiento más emblemático del estado de Veracruz se “convertiría” en una “moneda de cambio” para los intereses que tienen los grupos de poder (empresarios, industriales) vinculados a la familia que supuestamente controla el municipio: los Yunes.

Esto sería “entregar” el Ayuntamiento para dedicarse de lleno a operar en la elección de jueces en Veracruz, colocando a personas afines a esos intereses que estarían protegidos en el futuro inmediato ya como miembros del Poder Judicial electos.

Si bien la elección del Poder Judicial es un hito histórico en México, los que por años se han beneficiado de ese sistema corrupto van a pelear con garras y dientes para colocar a los jueces o magistrados que así convengan a esos grupos.

Así, mientras Morena festejará que ganó ayuntamientos pesados, los perdedores podrían cacarear en silencio que controlaron los comicios del Poder Judicial, al menos en Veracruz.

Para entonces, nadie podría quejarse por la elección “democrática” de funcionarios vinculados a esos grupos, porque ya serían funcionarios electos bajo el régimen de la 4T. Es decir, legitimados por las nuevas reglas con las que se busca dejar fuera a estos funcionarios al servicio de intereses de grupos políticos-empresariales.

En este sentido, Jorge “N” tal vez calcula que a la llegada de jueces federales amigos, elegidos por el pueblo noble y sabio, su absolución sería inminente.

Lo anterior también explicaría el porqué este miércoles se le vio envalentonado y amenazante en contra del juez que presidió su audiencia de vinculación.

En una de esas, quizás Jorge “N” —en un futuro hipotético— cumpla las amenazas de venganza contra todos los que considera sus enemigos, como cuando era el fiscal y tenía todo ese aparato de terror a su antojo para cumplirle los deseos a su patrón.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Los fans de Jorge “N” han querido minimizar dicho delito burlándose de que a la víctima sólo le ponían reguetón de Maluma mientras estaba en la cárcel, pero no dimensionan que esto es una forma de tormento no sólo por la porquería de música que es, sino por los efectos a lo que puede llevar, como la privación del sueño… Esos fans deberían, por ejemplo, investigar tantito cómo los gringos usan el heavy metal y basta leer sobre cómo capturaron al ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega… Neta, no es por el gusto, es el efecto que causa con determinado volumen, uso cotidiano en horarios irregulares, etc… Es bastante miserable minimizar lo anterior en un señalamiento tan delicado y reducirlo a cuestión de gustos.

OTRA NOTA: Ahora que quedó vinculado Jorge “N”, en teoría debería de judicializarse toda la carpeta completa en la cual también están acusados el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el ex fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, entre otros… Esto significa que no debe vincularse parcialmente, sino que —en teoría— también deberían llamar a cuentas a quienes lo empinaron en esta odisea “pachoviejista”.

LA ÚLTIMA PORQUE TALACHA ADMINISTRATIVA Y LA LLEGADA DE LA JEFA A LA PLAZA: Bien por el alcalde de Xalapa, Alberto Islas, quien no se dejó amedrentar por las presiones de jóvenes de Antorcha Campesina este miércoles, cerrando la calle principal de la capital para pedir la millonada e ir a un evento de los propios antorchistas en Puebla… Quizás esos jóvenes deberían irle a pedir “cooperacha” a sus líderes, que se sabe son millonarios, dueños de gasolineras, con terrenos y abultadas cuentas bancarias… A lo mejor los jóvenes no aprendieron de la reciente pandemia, pues podrían hacer desde aquí su presentación virtual para el Antorcha-Fest.