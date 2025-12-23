La 4T sigue unida, pese a diferencias: Sheinbaum

diciembre 23, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- A año y medio de las elecciones intermedias de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene unido y consolidado, pese a las diferencias internas que, dijo, son normales en un proyecto democrático.

Al ser cuestionada sobre el estado del movimiento político que encabeza, en un contexto en el que a partir de 2026 comenzarán las definiciones electorales, la mandataria rechazó que exista una fractura y sostuvo que la diversidad de opiniones no debilita al proyecto.

“Lo veo muy bien, la verdad lo veo muy bien. Sí hay unidad, siempre hay diferencias y es normal. Imagínense que todos pensáramos igual, sería muy aburrida la vida”, expresó.

Sheinbaum subrayó que, aunque no todos coinciden en cada uno de los planteamientos de la Cuarta Transformación, existe un amplio consenso en torno a los principios y objetivos del movimiento.

“Claro que hay coincidencias, pero eso no quiere decir que se piense exactamente en todo lo mismo. Y obviamente hay democracia, hay quien no coincide con los planteamientos de la Cuarta Transformación, pero alrededor del movimiento que representamos hay mucha unidad y hay mucha consolidación”, afirmó.

En otro momento, la presidenta fue cuestionada sobre el sello propio de su administración, al cumplirse prácticamente el primer año de su gobierno y en medio de la continuidad con los proyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum reconoció que existe continuidad en las políticas, principios y programas del movimiento, pero destacó que su gobierno también ha incorporado nuevos ejes y prioridades.

“Hay continuidad en las políticas y en los principios del movimiento y continuidad en muchísimos programas que iniciaron, porque estamos de acuerdo. Ahora hay tres nuevos programas y hay mucho más énfasis en las mujeres”, señaló.

Detalló que su administración ha puesto especial atención en el apoyo y la reivindicación de las mujeres, tanto en políticas públicas como en el reconocimiento de su papel en la historia y en la vida social del país. Además, resaltó el impulso a proyectos de desarrollo e innovación científica que se han puesto en marcha durante su primer año de gobierno.

La presidenta reconoció que 2025 ha sido un año de retos, aunque aseguró que el balance es positivo, particularmente en materia económica.

“Ha sido un año de muchos retos, pero cerramos bien”, afirmó, al referirse a los recientes indicadores económicos.

En ese sentido, destacó el repunte de la actividad económica registrado en octubre, que fue reflejado en los principales diarios financieros del país.

De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), la economía creció 1 por ciento, su mejor desempeño desde julio de 2024.

Sheinbaum sostuvo que estos resultados confirman la solidez del proyecto económico y social de su gobierno, en un contexto político que comienza a perfilar el rumbo hacia las elecciones intermedias de 2027.